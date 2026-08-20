Estrenos de cine en San Juan: cartelera y horarios del jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto se renueva la cartelera con esperados estrenos de cine en San Juan. Las salas locales ofrecen variedad de géneros, incluyendo terror desgarrador, acción épica y el regreso de un clásico de la animación japonesa que vuelve a la pantalla grande.

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Estrenos de cine en San Juan: de la ciencia ficción al terror, las novedades que renuevan la cartelera

Entre las novedades llega La noche del demonio: Están entre nosotros ; para los amantes de la acción, se estrena La muerte de Robin Hood ; y los fanáticos del animé podrán disfrutar del aclamado clásico Mi vecino Totoro. Un buen programa para cinéfilos.

Una joven madre descubre que puede entrar a "El Más Allá" desde su antigua casa, abriendo sin querer una grieta que permite a los demonios cruzar al mundo real.

Con Hugh Jackman, una cruda reinterpretación de la leyenda de Robin Hood donde un solitario marcado por la batalla, atormentado por su violento pasado, encuentra la redención a través de una mujer enigmática tras una grave herida.

Restreno. Estrenada en 1988, la película invita a los espectadores a redescubrir la infancia, la curiosidad y el vínculo profundo con la naturaleza a través de la historia de dos hermanas que se mudan al campo en busca de tranquilidad y esperanza.

Play Cinema. 2D Sub: 19:00 h

EN CARTELERA

EL FINAL DE LA CALLE OAK (Drama/99’/SP)

La película dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, sigue a la familia Platt después de que un fenómeno cósmico arranca su vecindario del suburbio y lo transporta a un lugar desconocido.

Play Cinema. 2D Sub: 21:30 h

Multiplex. 2D Cast: 17:10, 19:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 21:40 h

YO, NARCISO (Comedia/95’/G)

Con Adrián Suar y Natalia Oreiro. Una profesora de sociología investiga el narcisismo moderno y se infiltra como paciente de un cirujano plástico muy egoísta.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 18:50, 20:40, 22:30 h. Trasnoche Sábado 22/08 2D Cast: 00:15 h

Multiplex. 2D Cast: 17:10,19:10,21:00, 22:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:00, 18:20, 20:30 y 22:40 h

PAW PATROL: LA DINO PELÍCULA (Infantil/89’/G)

Los cachorros llegan a una isla tropical de dinosaurios tras una tormenta. Allí conocen a Rex y deben frenar un volcán activado por el alcalde Humdinger.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:30 h

Multiplex. 2D Cast: 15:20, 17:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: domingo 15:10 h. Jueves a miércoles 16:10, 19:40 h. Función Distendida: sábado 15:10 h

SPIDERMAN: UN NUEVO DIA (Acción/144’/G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 16:45, 17:40, 18:20, 20:10 h. 3D Cast: 19:10, 21:40 h. 2D Sub: 23:30 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 4.30, 17:15, 20:00, 22:45 h. 2D Cast: 16:40, 19:30, 22:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:00, 18:10, 20:00, 23:00 h. Viernes a miércoles (excepto domingo) 21:10 h. 3D Cast: 16:30, 19:30. 2D Cast Sala Turbo: sábado y domingo 15:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:10 h

LA ODISEA (Drama/175’/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 20:30 h. 2D Sub: 22:40 h.

Multiplex. 2D Cast: 22:10 h. 2D Sub: 19:00 h

Cinemacenter. 2D Sub Sala Turbo: jueves, domingo y martes, 21:30 h. 2D Cast Sala Turbo: 18:00 h. Viernes, sábado, lunes y miércoles 21:30 h

MINIONS & MONSTRUOS (Infantil/90’/G)

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos, se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00 h

Multiplex. 2D Cast: 15:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 15:40 h. Todos los días 17:40 h

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 16:50 h

Multiplex. 2D Cast: 14:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 14:40 h. Todos los días 17:10, 19:50 h

MOANA (Infantil/120’/ATP)

Moana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Multiplex. 2D Cast: 15:00 h

OBSESION (Thriller /110’/+17)

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.