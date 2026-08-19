Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por su centenario

Mattel anunció el lanzamiento de una edición especial para recordar a la icónica estrella de Hollywood en la fecha en la que cumpliría 100 años. Cómo es el diseño y qué detalles incluye.

A pocos días de una fecha sumamente significativa para el mundo del espectáculo, la compañía Mattel anunció un lanzamiento imperdible para los coleccionistas y fanáticos de la cultura pop: una nueva Barbie de colección inspirada en la inolvidable Marilyn Monroe, en el marco de lo que habría sido su cumpleaños número 100.

La figura rinde tributo al legado indiscutible de la diva de Hollywood, capturando la elegancia, el glamour y la impronta inconfundible que la convirtieron en el máximo mito erótico y cinematográfico del siglo XX.

Detalles de lujo y guiños al cine clásico La edición especial fue diseñada cuidando hasta el más mínimo detalle para reflejar la estética que caracterizó a la actriz a lo largo de su trayectoria artística.

Diseño de alta costura: La muñeca luce una recreación fiel de uno de los atuendos más emblemáticos de la estrella, combinando texturas sofisticadas y accesorios que evocan la época dorada de los estudios cinematográficos.

Pieza de colección: El packaging y las terminaciones del producto están pensados exclusivamente para fanáticos y coleccionistas de todo el mundo, convirtiéndola en uno de los lanzamientos más esperados del año.