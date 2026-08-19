    • 19 de agosto de 2026 - 21:03

    Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por su centenario

    Mattel anunció el lanzamiento de una edición especial para recordar a la icónica estrella de Hollywood en la fecha en la que cumpliría 100 años. Cómo es el diseño y qué detalles incluye.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días de una fecha sumamente significativa para el mundo del espectáculo, la compañía Mattel anunció un lanzamiento imperdible para los coleccionistas y fanáticos de la cultura pop: una nueva Barbie de colección inspirada en la inolvidable Marilyn Monroe, en el marco de lo que habría sido su cumpleaños número 100.

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    La figura rinde tributo al legado indiscutible de la diva de Hollywood, capturando la elegancia, el glamour y la impronta inconfundible que la convirtieron en el máximo mito erótico y cinematográfico del siglo XX.

    Detalles de lujo y guiños al cine clásico

    La edición especial fue diseñada cuidando hasta el más mínimo detalle para reflejar la estética que caracterizó a la actriz a lo largo de su trayectoria artística.

    Diseño de alta costura: La muñeca luce una recreación fiel de uno de los atuendos más emblemáticos de la estrella, combinando texturas sofisticadas y accesorios que evocan la época dorada de los estudios cinematográficos.

    Pieza de colección: El packaging y las terminaciones del producto están pensados exclusivamente para fanáticos y coleccionistas de todo el mundo, convirtiéndola en uno de los lanzamientos más esperados del año.

    Un mito que sigue vigente

    A un siglo de su natalicio, la figura de Marilyn Monroe continúa fascinando a las nuevas generaciones. Este homenaje de Barbie se suma a las múltiples expresiones artísticas que recuerdan su impacto cultural, demostrando que su influencia en la moda, el cine y la belleza sigue más viva que nunca.

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