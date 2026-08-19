La biopic de Moria Casán es un éxito rotundo en Netflix y se metió en el top 10 mundial

La serie documental sobre la vida de la diva argentina causa furor en la plataforma de streaming a nivel internacional.

El impacto de la cultura argentina vuelve a cruzar fronteras en el mundo del streaming. En las últimas horas, la producción audiovisual centrada en la vida y trayectoria de Moria Casán se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia en Netflix, logrando posicionarse firmemente dentro del top 10 de las series más vistas a nivel mundial.

La propuesta repasa los hitos más salientes de la carrera de una de las máximas figuras del espectáculo nacional, desde sus inicios en la revista porteña y el cine de comedia picaresca hasta su consagración absoluta como un icono indiscutido de la cultura pop y la televisión.

Un recorrido por su carrera sin el foco en la política Uno de los aspectos que más llamó la atención de los críticos y espectadores internacionales es el enfoque narrativo elegido para la biopic. Lejos de centrarse en la coyuntura político-partidaria o en polémicas recientes, la trama opta por profundizar en su faceta artística, su icónica personalidad, su revolución de los códigos de género y su vigencia a lo largo de décadas.

Éxito internacional: El alcance de la producción demostró que el carisma y la historia de la "One" trascienden las fronteras de Argentina, cautivando a audiencias de diversas latitudes que descubren o reasumen su legado.

La reacción del público: En las redes sociales, el producto se convirtió en tendencia permanente, destacando la calidad de archivo y el testimonio descarnado de la propia protagonista.