    • 19 de agosto de 2026 - 22:09

    La biopic de Moria Casán es un éxito rotundo en Netflix y se metió en el top 10 mundial

    La serie documental sobre la vida de la diva argentina causa furor en la plataforma de streaming a nivel internacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El impacto de la cultura argentina vuelve a cruzar fronteras en el mundo del streaming. En las últimas horas, la producción audiovisual centrada en la vida y trayectoria de Moria Casán se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia en Netflix, logrando posicionarse firmemente dentro del top 10 de las series más vistas a nivel mundial.

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    La propuesta repasa los hitos más salientes de la carrera de una de las máximas figuras del espectáculo nacional, desde sus inicios en la revista porteña y el cine de comedia picaresca hasta su consagración absoluta como un icono indiscutido de la cultura pop y la televisión.

    Un recorrido por su carrera sin el foco en la política

    Uno de los aspectos que más llamó la atención de los críticos y espectadores internacionales es el enfoque narrativo elegido para la biopic. Lejos de centrarse en la coyuntura político-partidaria o en polémicas recientes, la trama opta por profundizar en su faceta artística, su icónica personalidad, su revolución de los códigos de género y su vigencia a lo largo de décadas.

    Éxito internacional: El alcance de la producción demostró que el carisma y la historia de la "One" trascienden las fronteras de Argentina, cautivando a audiencias de diversas latitudes que descubren o reasumen su legado.

    La reacción del público: En las redes sociales, el producto se convirtió en tendencia permanente, destacando la calidad de archivo y el testimonio descarnado de la propia protagonista.

    La consagración de un mito viviente

    El furor en Netflix ratifica que Moria Casán se mantiene más vigente que nunca. Este reconocimiento global en forma de serie de éxito consolida su estatus de leyenda viva del espectáculo argentino, demostrando que su historia de independencia y transgresión continúa fascinando a las nuevas generaciones de espectadores alrededor del planeta.

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