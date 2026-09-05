La resiliencia del Espacio Franklin: dos robos en menos de una semana y un festival de dos días para volver a la escena sanjuanina

El Espacio Franklin Teatro de Arte , ubicado en Capital, fue víctima de la delincuencia por partida doble. Con apenas horas de diferencias, delincuentes ingresaron dos veces a la sala y se llevaron importante equipamiento que hace al funcionamiento de la misma. Para evitar el cierre y perder así un espacio que recibe al arte independiente, es que se realizará un evento solidario con el objetivo de reunir los fondos para recuperar lo perdido.

Recuperaron parte de lo robado en el Espacio Franklin y demoraron a un sospechoso

El Festi Solidario se realizará durante dos jornadas con distintas propuestas artísticas ejecutadas por teatreros, bailarines, performes e intérpretes sanjuaninos, que estarán compartiendo su arte con la población. Conforme explicó Gema Vera, integrante de la comitiva que gestiona el Espacio Franklin, la intención es reunir el dinero que se necesita para recuperar parte de lo que se robaron, pero también para reforzar la seguridad del sitio.

“Si tenemos que redondear para abajo son dos millones de pesos. A eso le sumamos los gastos que estamos teniendo del sistema de seguridad, para que una vez que compremos todos los elementos que necesitamos para volver a funcionar no corramos el riesgo de que vuelvan a entrar” , destacó Vera.

El Festi Solidario se realizará durante un fin de semana, con distintas propuestas por jornadas. El sábado 19 de septiembre será el primer turno, con la presencia de Alto Voltaje impro teatral, una adaptación de Nauseabundos, Una en un Sillón, Todxs queremos ser Casandra, además de distintas intervenciones de danza y cierre musical. “Estamos cerrando la grilla, quizás haya modificaciones”, aseguró la sanjuanina.

Por su parte, la jornada continuará el domingo 20 de septiembre, con una tarde de bingo, donde los presentes se podrán llevar distintos premios y se contará con intervenciones artísticas. Durante ambos días se estará vendiendo comida y bebidas para compartir un momento distinto.

El dato sobre el Festi Solidario del Espacio Franklin

El evento se realizará el 19 y 20 de septiembre, en la sala que se encuentra en Entre Ríos 1116 sur. La primera jornada comenzará a partir de las 20 horas, mientras que el segundo día del festival iniciará a las 16 horas.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada, por una jornada el costo es $10.000, mientras que por los dos días el precio es $15.000. Las entradas se pueden adquirir escribiendo al 2645319080.

Quienes deseen colaborar, pero por distintos motivos no puedan asistir al festival, lo pueden hacer realizando su aporte solidario al alias Todosporelfranklin, cuya cuenta figura a nombre de María Fernanda Segovia.

Doble robo y un fuerte golpe a la comunidad artística sanjuanina

El Espacio Franklin Teatro de Arte fue víctima de la delincuencia en dos oportunidades. La primera fue entre la noche del viernes 28y la madrugada del sábado 29 de agosto, mientras que el segundo golpe se registró durante la noche del domingo y la madrugada del lunes 31 de agosto.

Entre los elementos robados que impiden el funcionamiento de la sala son una consola Navigator de 48 canales, consola digital de 12 canales, consola analógica de 8 canales, parlantes, cables, zapatillas, tachos de luces. También se llevaron horno eléctrico, una pava eléctrica y garrafas de gas. “Lo que se recuperó fueron cosas viejas que estaban en desuso, como un pasa CD, una vieja consola de sonido y una potencia”, comentó Vera.

Los delincuentes ingresaron al lugar utilizando una barreta y se llevaron una importante cantidad de elementos utilizados para las actividades culturales, afectando el normal funcionamiento de la sala y obligando a suspender las funciones que estaban previstas. Ahora, lejos de bajar los brazos y cerrar las puertas, desde el Espacio Franklin buscan reinventarse y apelan a la solidaridad de la comunidad sanjuanina para volver al circuito escénico local con un espacio renovado y más seguro.