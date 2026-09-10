Un bebé de un año murió tras caer a una pileta

Su madre lo encontró en el agua y un vecino lo trasladó de urgencia al hospital, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Este miércoles en una casa de San Rafael, Mendoza, un bebé de un año y cinco meses perdió la vida luego de caer a una pileta en una casa. En el lugar se desplegó un operativo tras advertirse lo sucedido.

De acuerdo con lo informado por la Policía a medios locales, el pequeño habría salido de la vivienda por motivos que todavía son materia de investigación y terminó dentro de la pileta. Al darse cuenta de la situación, su madre reaccionó de inmediato y lo sacó del agua.

Los gritos de la mujer alertaron a un vecino, que decidió trasladar al pequeño en su auto hasta el Hospital Teodoro Schestakow. Al llegar a la guardia, los profesionales constataron que había fallecido.