    • 10 de septiembre de 2026 - 10:07

    Un bebé de un año murió tras caer a una pileta

    Su madre lo encontró en el agua y un vecino lo trasladó de urgencia al hospital, donde los médicos constataron su fallecimiento.

    Bebé de un año murió ahogado en una pileta. (Imagen: gentileza Diario San Rafael).

    Bebé de un año murió ahogado en una pileta. (Imagen: gentileza Diario San Rafael).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles en una casa de San Rafael, Mendoza, un bebé de un año y cinco meses perdió la vida luego de caer a una pileta en una casa. En el lugar se desplegó un operativo tras advertirse lo sucedido.

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    De acuerdo con lo informado por la Policía a medios locales, el pequeño habría salido de la vivienda por motivos que todavía son materia de investigación y terminó dentro de la pileta. Al darse cuenta de la situación, su madre reaccionó de inmediato y lo sacó del agua.

    Los gritos de la mujer alertaron a un vecino, que decidió trasladar al pequeño en su auto hasta el Hospital Teodoro Schestakow. Al llegar a la guardia, los profesionales constataron que había fallecido.

    De acuerdo con la evaluación preliminar, la muerte se produjo por ahogamiento. Las autoridades trabajan ahora para reconstruir cómo ocurrió el episodio y no se brindaron otros detalles.

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