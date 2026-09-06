    • 6 de septiembre de 2026 - 12:20

    [VIDEO] Policías salvaron a un bebé de 9 meses que se había ahogado con flemas

    La madre llegó desesperada a la Comisaría 25ª con su hijo en brazos. El pequeño tenía dificultades para respirar y un cabo le practicó maniobras de primeros auxilios hasta lograr estabilizarlo.

    Policías salvaron a un bebé de 9 meses que se había ahogado con flemas.

    Policías salvaron a un bebé de 9 meses que se había ahogado con flemas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un bebé de apenas 9 meses fue auxiliado por efectivos de la Comisaría 25ta luego de que su madre llegara desesperada a la dependencia policial con el pequeño en brazos porque se había ahogado y no podía respirar.

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    El episodio ocurrió este sábado alrededor de las 22, en la zona de barrio SOEVA, en Rawson. La mujer, de 32 años, llegó rápidamente hasta la comisaría ubicada en inmediaciones de Esmeralda y Aguilar para pedir ayuda.

    En ese momento se producía el cambio de guardia en la dependencia. El oficial ayudante Luciano Romero se encontraba recibiendo el turno junto al oficial ayudante Marcos Idemi, el cabo Franco Ríos y la agente María Illanes. Ante la desesperante situación, el cabo Kevin Carrasco, quien se encontraba finalizando su turno como calabocero, intervino de inmediato y comenzó a practicarle maniobras de primeros auxilios al bebé para desobstruir sus vías respiratorias. Mientras Carrasco asistía al pequeño, el resto del personal policial se encargó de contener a los padres y comunicar la emergencia a través del equipo de radio.

    Luego de las maniobras, los efectivos lograron estabilizar al bebé, que comenzó a recuperar su respiración. Minutos después arribó al lugar la ambulancia interno 112, el pequeño fue examinado y determinaron que no era necesario trasladarlo.

    La rápida intervención de los efectivos permitió asistir al bebé en los momentos críticos y evitar que la situación pasara a mayores.

    El video:

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