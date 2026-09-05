[VIDEO] Así descubrieron manejando a un conductor inhabilitado tras ser condenado por la muerte de un motociclista

Un video terminó siendo clave para descubrir que Antonio Ceferino Silva había vuelto a manejar , pese a que tenía una inhabilitación vigente impuesta por la Justicia tras haber sido condenado por la muerte de un motociclista.

[VIDEO] Entraron armados a robar a un local de Chimbas y la dueña los corrió a los empujones: "Eran ellos o nosotros"

El video inédito de Messi en Sudáfrica 2010 que emocionó a los hinchas: magia con la Jabulani en plena concentración

Las imágenes fueron registradas el 20 de diciembre de 2025 , cerca del mediodía, cuando Silva circulaba en una motocicleta roja por la zona de calle Tucumán y Rodríguez, en Chimbas . El hombre llevaba además un carro tipo tráiler de dos ruedas con herramientas.

El registro fue hecho por familiares del motociclista fallecido y fue incorporado a una denuncia que permitió iniciar una nueva investigación por quebrantamiento de pena , es decir, por incumplir una prohibición establecida judicialmente.

La situación tomó especial relevancia porque Silva tenía vigente una inhabilitación de ocho años para conducir vehículos con motor .

Silva había sido condenado el 10 de junio de 2025 a tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación para conducir por el homicidio culposo de Humberto Nicolás Jofré .

La condena estuvo relacionada con un siniestro vial ocurrido el 8 de febrero de 2025, cuando Silva conducía un Renault 12 y, según la investigación, lo hacía de manera negligente y antirreglamentaria, además de registrar alcohol por encima del límite legal.

El impacto fue contra la motocicleta en la que circulaba Jofré, quien sufrió graves heridas y murió tres días después.

La pena de prisión había sido condicional, lo que significa que Silva no ingresó a la cárcel mientras cumpliera las condiciones fijadas por la Justicia. Una de ellas era la prohibición de conducir durante ocho años.

El video derivó en una nueva condena

Tras quedar registrado nuevamente manejando, Silva fue investigado por quebrantamiento de pena. Este martes debía afrontar un juicio, pero finalmente la defensa, encabezada por la doctora Filomena Noriega, y el fiscal José Plaza acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado.

El juez Alberto Caballero homologó el acuerdo y le impuso dos meses de prisión efectiva por el nuevo delito.

Pero la consecuencia más importante fue otra: la Justicia revocó la condena condicional que tenía por el homicidio culposo.

Así, los tres años de prisión que estaban en suspenso se sumaron a los dos meses de la nueva condena y Silva recibió una pena única de tres años y dos meses de prisión efectiva, además de las costas del proceso.

Por el momento, permanecerá aproximadamente 10 días bajo prisión domiciliaria y luego será trasladado al Penal de Chimbas, donde deberá cumplir la condena.

El caso volvió a poner el foco sobre una conducta que quedó registrada en imágenes: un hombre que tenía prohibido conducir por ocho años volvió a ponerse al mando de una moto y terminó perdiendo el beneficio que le había permitido evitar la cárcel.