Pasado Verde en San Juan: "Hoy por hoy hay gente que es más influencer que músico".

L a banda mendocina Pasado Verde regresa a San Juan este sábado 12 de septiembre para presentar oficialmente su nuevo disco, "Ya hice todo mal". El esperado concierto en Mamadera recorrerá los temas de su nuevo álbum y repasará destacados que los seguidores sanjuaninos ya bien conocen.

El disco propone un regreso a la esencia de guitarras potentes y letras sinceras, destacándose cortes como "Romantinaitis" y "Apuesto lo que debo", que conviven en el repertorio con clásicos infaltables como "El Plan" y "Post Huracán".

Con una sólida carrera dentro del rock alternativo e indie argentino, el grupo -que celebra dos décadas de vida y 10 años de “Fuego y Flora” , álbum con el que se afianzaron en el ruedo - se ganó un lugar en la escena, donde ha compartido con referentes como Divididos, Babasónicos y El Mató a un Policía Motorizado. Luego de agotar recitales en Niceto Club, bodega Giol y el Teatro Independencia de Mendoza, la formación atraviesa un presente que revalida su vigencia regional.

“Estamos muy cerca, pero hace como tres años que no vamos, pero es un lugar asegurado en nuestras giras, porque San Juan es donde más gente nos va a ver después de Mendoza , así que tenemos un cariño muy especial por la provincia. Y hay mucha buena onda y muy buena relación con el público ”, dijo a DIARIO DE CUYO Exe, Exequiel Stocco, voz, guitarra y sintetizadores del combo que completan Fabricio "Fabri" Potenzone en guitarra, Joaquín Ferreira Nazar en guitarra, simples y coros, Juan Franco Santillán en bajo y coros; y Leonardo "Leo" Lemoli en batería.

— Exactamente. Sacamos un disco que se llama “Ya hice todo mal”, que salió hace dos meses. Vamos a tocar canciones nuevas y, como hace mucho que no vamos a San Juan, está bueno para repasar un poco. Asumiendo que nos extrañan, vamos a aprovechar y tocar un rato largo, muchas canciones del repertorio.

— ¿Cómo ha sido el trayecto de la banda, desde que arrancaron hasta Ya hice todo mal?

— De mucho aprendizaje. Somos amigos que decidieron formar una banda, la amistad nos unió antes que la música y eso nos ha permitido afrontar un montón de situaciones. El camino del músico independiente y la autogestión es complicado, ingrato a veces... Nosotros no vivimos de la música, todos tenemos otros trabajos. Por ejemplo, tocamos el sábado en San Juan, el domingo en San Luis y volvemos al toque porque el lunes trabajamos. Pero es más fácil cuando es con amigos. Es un camino de mucho disfrute y tratamos de no normalizar lo que nos pasa, de ser conscientes del momento.

— Arrancaron antes, pero Fuego y Flora fue bisagra en este sueño al que un grupo de amigos decidió apostar ¿no?

— Exactamente. Ahí dijimos: “Che, metámosle a esto a ver a dónde llega, profesionalicémonos un poco”. Ese disco tiene El Plan, que es como nuestro himno. Es el tema que cuando vamos a un lugar nuevo tocamos y sí o sí alguien lo conoce. Es el disco fundacional donde decidimos alinearnos y la formación se consolidó para hacer esto, si podemos, para siempre.

— ¿Se mantuvieron fieles a la idea inicial?

— Sí, porque no nos formamos buscando referenciarnos en alguien, siempre tuvimos libertad para movernos. Por ejemplo, con “Ya hice todo mal” buscamos volver un poco más a nuestras raíces: más distorsión, más rockero y oscuro. El disco anterior, La Expedición, fue más experimental con violines, percusión y vientos. Ahora volvimos a las bases, a la canción que nace de una guitarra criolla, con un espíritu crudo y emocional. Es redescubrir lo que hacíamos, pero con el bagaje musical de todos estos años.

No nos formamos buscando referenciarnos en alguien, siempre tuvimos libertad para movernos No nos formamos buscando referenciarnos en alguien, siempre tuvimos libertad para movernos

— ¿Sienten que en los últimos años ha sido más fácil proyectarse desde Mendoza? Hoy disponen de herramientas que no había

— Es un arma de doble filo. Democratiza la música, porque es increíble estar en la misma plataforma que los Rolling Stones, pero también hay una competencia salvaje. Cuando sacamos “Fuego y Flora”, recién, arrancaba el tema de Spotify, no existía toda esta cuestión de marketing de las playlists, de estar en la portada, del seleccionado de la semana, de esto y lo otro… Hay que buscar un equilibrio, no caer en eso, pero tampoco lo podés ignorar, porque, por otro lado, la forma de producir y de consumir también cambió: ya casi no hay discos físicos ni se escuchan álbumes enteros, la gente consume canciones sueltas y de forma rápida. Hay que tener cintura, porque, bueno, hoy la música es así…

— No te hace mucha gracia…

— Y, hay una cuestión que por ahí antes no existía, de la competencia, de sobrevivir, de aparecer, de resaltar sobre el resto, y hoy se recurre a ciertas estrategias, que a nosotros como banda por ahí no nos interesan mucho, como por ejemplo la cuestión de la viralidad por TikTok, subir 400 videos hasta ganar por hartazgo… Son filosofías que por ahí funcionan, pero no nos sentimos muy identificados, y por ahí un poco nos choca. Hoy por hoy hay gente que es más influencer que músico… Es complicado.

Hoy se recurre a ciertas estrategias, que a nosotros como banda por ahí no nos interesan mucho, como por ejemplo la cuestión de la viralidad por TikTok, subir 400 videos hasta ganar por hartazgo Hoy se recurre a ciertas estrategias, que a nosotros como banda por ahí no nos interesan mucho, como por ejemplo la cuestión de la viralidad por TikTok, subir 400 videos hasta ganar por hartazgo

— ¿Cuesta más desde las provincias?

—Hay una realidad y es que si te va bien en Capital, eso luego se replica a todas las provincias, no al revés. No entiendo, no sé por qué es así, me enoja que sea así, pero bueno… En Mendoza metemos mil personas en un show y en San Juan nos va muy bien, pero vas allá y tenés que convencer al público. Es desgastante, por ahí es divertido a la vez, es una aventura constante…

— ¿El plan es expandirse o se conforman con un alcance regional y un poco más?

— La ambición de crecer está, pero sabemos lo que no estamos dispuestos a negociar algunas cosas. Creemos en lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. Vamos a intentar llegar a donde sea, pero haciéndolo a nuestra manera. Si llega, va a llegar de la forma más real y original posible.

Creemos en lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. Vamos a intentar llegar a donde sea, pero haciéndolo a nuestra manera Creemos en lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. Vamos a intentar llegar a donde sea, pero haciéndolo a nuestra manera

— ¿Creés que las bandas de las provincias tienen algo en común, a diferencia de las bandas de la capital?

— Sin dudas. Hay otra forma de ver la música y otra urgencia, u otra calma. Como sabemos que cuesta muchísimo “pegarla”, la piedra fundacional de armar una banda no pasa por el éxito comercial, sino por el hecho puro de hacer música, y en algún punto, eso se nota.

De viaje, en banda

Además del show, Pasado Verde propondrá a seguidores de San Juan una experiencia diferente, que complementa la del recital: un grupo de fanáticos locales podrá acompañarlos hacia su siguiente parada, San Luis, ya que habrá un transporte para llevarlos hasta el Comuna Club, donde tocarán el domingo 13.

La cita en Mamadera

Pasado Verde – Presentación del disco Ya hice todo mal

Banda invitada: Selva Blanca