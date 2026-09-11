Fuerte accidente de Varrone en la Fórmula 2: chocó contra el muro y terminó 17° en la clasificación

Nicolás Varrone protagonizó este viernes un durísimo accidente durante la clasificación de la Fórmula 2 en Madrid . El piloto argentino de Van Amersfoort Racing perdió el control de su monoplaza a la salida del túnel del nuevo circuito Madring e impactó con fuerza contra el muro, provocando una bandera roja y la interrupción inmediata de la sesión.

El golpe ocurrió en un momento especialmente frustrante para el argentino, que venía mejorando sus parciales y mostrando ritmo para acercarse a las primeras posiciones. Tras el impacto, Varrone pudo abandonar el auto por sus propios medios , aunque los daños en el monoplaza le impidieron regresar a pista y terminó clasificado en el 17° puesto.

Hasta ese momento, Varrone atravesaba una clasificación prometedora. Había completado los dos primeros sectores con registros de 33.2 y 38.2 segundos , muy cerca de los parciales que en ese tramo había marcado Nikola Tsolov, quien ocupaba provisionalmente la primera posición.

Sin embargo, al salir del túnel el auto se desacomodó y terminó violentamente contra las protecciones. Los comisarios mostraron rápidamente la bandera roja y la actividad quedó detenida durante varios minutos mientras se retiraba el monoplaza y se revisaba el sector.

La clasificación estuvo marcada por los incidentes. Kush Maini también había golpeado contra el muro , mientras que poco después del accidente del argentino, John Bennett perdió el control de su Trident y provocó otra bandera roja. En apenas media hora hubo tres interrupciones de este tipo.

Varrone había sido segundo en la práctica

El golpe resultó todavía más doloroso desde lo deportivo porque Varrone había mostrado un gran rendimiento durante la práctica previa. El argentino terminó segundo en los ensayos, confirmando rápidamente su adaptación al Madring y dejando buenas sensaciones antes de la clasificación.

Su llegada a Madrid se produce además después de conseguir su primer punto en la Fórmula 2, gracias al décimo puesto obtenido el pasado fin de semana en la carrera principal de Monza. El argentino está disputando la temporada con Van Amersfoort Racing, acompañado por Rafael Villagómez.

El Madring representa un desafío adicional para todos los pilotos porque se trata de un escenario completamente nuevo. La propia Fórmula 2 había anticipado que sus muros cercanos castigarían cualquier pequeño error, algo que terminó reflejándose en los numerosos accidentes registrados durante la primera jornada.

Cuándo vuelve a correr Varrone

El accidente dejó a Varrone 17° en la clasificación, posición que condicionará su fin de semana aunque todavía tendrá dos oportunidades para avanzar. La primera llegará este sábado con la carrera Sprint y la segunda el domingo con la Feature Race, la competencia principal de la fecha.

La Sprint se disputará este sábado desde las 9.15 de Argentina, mientras que la carrera principal comenzará el domingo a las 6.25. Madrid corresponde a la undécima fecha de una temporada de Fórmula 2 que continuará posteriormente en Bakú, Qatar y Abu Dhabi.

Para Varrone, el objetivo inmediato será ahora comprobar el estado del auto y dejar atrás un viernes que había comenzado de manera extraordinaria, con el segundo mejor tiempo de la práctica, pero terminó abruptamente contra el muro durante una vuelta que prometía mucho más.