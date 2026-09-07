    • 7 de septiembre de 2026 - 15:53

    Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: qué determinó la Justicia

    La fiscalía de San Isidro concluyó que no hubo fallas mecánicas ni intervención de terceros en el choque que terminó con la vida de la periodista y conductora.

    Accidente fatal de Ernestina Pais.

    Accidente fatal de Ernestina Pais.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por la muerte de Ernestina Pais llegó a su fin. A dos meses del accidente ocurrido en San Isidro, la fiscal Carolina Asprella cerró la causa luego de incorporar la última pericia que faltaba y confirmó la hipótesis que se había sostenido desde el comienzo: la periodista murió como consecuencia de un accidente.

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    El hecho ocurrió el 26 de junio, cuando el Honda City que conducía Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. La conductora fue la única víctima fatal del choque.

    La fiscalía aguardaba los resultados de la pericia accidentológica realizada sobre el vehículo para determinar si algún desperfecto técnico podía haber provocado el siniestro. El estudio descartó esa posibilidad y tampoco encontró indicios de que otra persona hubiera intervenido en el episodio.

    Qué determinó la investigación

    La conclusión de la Justicia se apoyó en un conjunto de pruebas incorporadas al expediente. Además de la pericia accidentológica, fueron analizadas las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica.

    Las cámaras registraron la secuencia del accidente. En las imágenes se observa cómo las barreras del paso a nivel descienden y, poco después, el vehículo de Pais intenta atravesar el cruce en diagonal, entre las vallas. En ese momento fue impactado por la formación ferroviaria sobre el sector del conductor.

    La investigación no encontró elementos que permitieran sostener una hipótesis diferente a la del accidente, por lo que la fiscal Asprella resolvió dar por finalizadas las actuaciones.

    La autopsia reveló cómo murió Ernestina Pais

    La autopsia estableció que Pais falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave provocado por el impacto.

    El informe forense también detectó una laceración hepática y una contusión esplénica, lesiones compatibles con la violencia del choque.

    Por otra parte, los análisis toxicológicos realizados sobre muestras de sangre y orina dieron resultado negativo para alcohol y drogas. De esta manera, tampoco se encontraron sustancias que pudieran haber influido en las condiciones en las que la periodista conducía.

    Con la incorporación de la última pericia, la Justicia descartó tanto una falla mecánica como la participación de terceros y cerró definitivamente la investigación por la muerte de la reconocida conductora.

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