Trágico final en Río Negro: hallaron muerto a Gian, el nene de 4 años buscado tras caer a un canal

La intensa búsqueda que desde el sábado mantenía en vilo a Fernández Oro, en Río Negro , terminó de la peor manera. Este domingo fue hallado sin vida Gian, el nene de 4 años que había desaparecido después de que el auto en el que viajaba junto a sus padres cayera a un canal de riego .

[VIDEO] Policías salvaron a un bebé de 9 meses que se había ahogado con flemas

El cuerpo del pequeño fue localizado a poco más de 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente , sobre una de las orillas del cauce. La reducción del nivel del agua durante las últimas horas permitió mejorar la visibilidad y facilitó el trabajo de los buzos que participaban del operativo.

El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado 5 de septiembre, alrededor de las 4.30 , en inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22, en el sector conocido como Puente de Hierro . Por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó dentro del canal.

Los padres de Gian consiguieron salir del automóvil, pero no pudieron rescatar al niño, que fue arrastrado por la fuerza de la corriente . Desde ese momento comenzó un amplio despliegue para intentar localizarlo.

El operativo movilizó a efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Defensa Civil, Bomberos, buzos, personal municipal y el grupo COER , bajo intervención de la Fiscalía. Los equipos recorrieron aproximadamente tres kilómetros desde el punto donde cayó el automóvil hasta la desembocadura del cauce.

Las condiciones complicaron considerablemente el rastrillaje. El canal tenía agua turbia, una fuerte corriente, abundante vegetación, ramas y gran cantidad de residuos, lo que reducía prácticamente a cero la visibilidad en algunos sectores. También se utilizaron kayaks y drones para revisar ambas márgenes.

Los equipos de rescate trabajaron durante dos jornadas en el canal de Fernández Oro, en medio de una fuerte corriente, vegetación y gran cantidad de residuos.

Durante la noche, familiares y allegados permanecieron en el lugar mientras continuaban las tareas. Las bajas temperaturas también dificultaron el trabajo: desde la Policía habían advertido este domingo que había helado durante la madrugada y que la corriente se mantenía intensa.

Para mejorar las condiciones de búsqueda, las autoridades coordinaron con el municipio el uso de maquinaria pesada con el objetivo de desviar parte del agua hacia una laguna cercana y reducir el caudal del canal. Esa maniobra terminó siendo determinante para que los buzos pudieran avanzar con mayor precisión.

El hallazgo que confirmó el peor desenlace

Finalmente, durante la jornada de este domingo los rescatistas localizaron el cuerpo de Gian a escasa distancia del lugar del accidente.

La investigación judicial continúa ahora para determinar cómo se produjo la caída del automóvil al canal, ya que hasta el momento no fueron establecidas oficialmente las causas por las que el conductor perdió el control.

El hallazgo puso fin a casi dos días de un operativo que involucró a numerosas fuerzas, rescatistas y vecinos del Alto Valle y que mantuvo concentrada la atención en Fernández Oro desde la madrugada del sábado.