    • 6 de septiembre de 2026 - 11:41

    Un auto que ingresaba a la Circunvalación se incendió y bomberos intervinieron para sofocar las llamas

    El hecho ocurrió cerca de las 11, cuando el vehículo ingresaba al anillo interno de la avenida, entre Libertador e Ignacio de la Roza. No hubo personas heridas.

    Incendio de avenida de Circunvalación.

    Incendio de avenida de Circunvalación.

    Foto:

    Un automóvil se incendió este domingo por la mañana mientras ingresaba al anillo interno de la avenida Circunvalación, en el departamento Capital. El hecho ocurrió cerca de las 11, en el tramo comprendido entre las avenidas Libertador e Ignacio de la Roza.

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    Por motivos que aún no fueron establecidos, el vehículo comenzó a incendiarse mientras circulaba por una de las zonas más transitadas de San Juan. Las llamas rápidamente envolvieron al rodado y fue necesaria la intervención de Bomberos para controlar y sofocar el fuego.

    Como consecuencia del incendio, el automóvil sufrió pérdidas totales. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas por el siniestro.

    Debido al operativo desplegado para extinguir las llamas y retirar el vehículo, el paso de los automóviles estuvo interrumpido en ese sector de la Circunvalación, lo que generó demoras en el tránsito.

    Las causas que provocaron el incendio todavía no fueron determinadas y serán materia de investigación.

    Fotos y videos: Diario de Cuyo.-

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