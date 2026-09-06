Asesinaron a un hombre de dos puñaladas en Concordia y sospechan de una deuda vinculada a la cosecha.

Un hombre murió luego de recibir dos puñaladas durante una violenta pelea ocurrida en la localidad entrerriana de Concordia y la Justicia investiga si el crimen se produjo a raíz de una presunta deuda relacionada con la cosecha.

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La víctima fue identificada como Alejandro Dealmeida y el ataque ocurrió este sábado en el barrio Sapito. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, el hombre habría sido apuñalado en la espalda durante un enfrentamiento que comenzó minutos antes en otro sector de la zona.

Según la reconstrucción preliminar, Dealmeida caminaba acompañado por otra persona cuando ambos fueron interceptados por un grupo en inmediaciones de una plaza ubicada sobre calle Balcarce.

En ese momento se habría iniciado una discusión a raíz de un supuesto reclamo de dinero dirigido al acompañante de la víctima. La deuda, de acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores, estaría vinculada a la actividad de cosecha.

La discusión rápidamente escaló y terminó en una pelea. En medio del enfrentamiento, Dealmeida recibió al menos dos heridas de arma blanca. A pesar de las lesiones, logró alejarse unos metros del lugar, pero finalmente cayó y murió a corta distancia.

Tras el ataque, personal de la División Policía Científica trabajó en la escena para levantar rastros y reunir elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió el homicidio.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, que será clave para determinar con precisión las lesiones que provocaron la muerte.

Un detenido y una investigación en marcha

Por el crimen, hasta el momento hay una persona detenida, mientras los investigadores buscan determinar quiénes participaron de la pelea y cuál fue el desencadenante concreto del ataque.

La hipótesis de una deuda vinculada a la cosecha es una de las principales líneas de investigación, aunque todavía no fue confirmada judicialmente.

La Justicia continúa con la recolección de testimonios y pruebas para establecer cómo se inició la disputa, identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.