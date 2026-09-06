Identificaron al hombre que murió durante un partido de fútbol en Iglesia

Oriundo de Buenos Aires, hacía varios años que había elegido Rodeo para vivir. El fútbol fue una de sus grandes pasiones: jugó en Veteranos, tuvo un paso por la Liguilla y actualmente defendía los colores de Bajo Colola.

Gerardo Manghi era de esas personas cuya presencia trascendía los 90 minutos de un partido. En Rodeo había construido su vida, cosechado amistades y encontrado en el fútbol uno de sus grandes espacios de encuentro. Para muchos, simplemente era el “Gringo del Mate”, un apodo con el que era reconocido dentro y fuera de las canchas.

Manghi era oriundo de Buenos Aires, pero hacía varios años que estaba radicado en Rodeo, donde se ganó el cariño de vecinos, amigos y compañeros de equipo. Su vínculo con el departamento se fue consolidando con el paso del tiempo, al igual que su pertenencia al ambiente futbolístico local.

La pelota ocupó un lugar importante en su vida. Participó en equipos de la categoría Veteranos, tuvo un paso por la Liguilla y, actualmente, defendía los colores de Bajo Colola, equipo con el que disputaba el torneo de veteranos en el que ocurrió la tragedia.

El sábado, durante el segundo tiempo del encuentro frente a Bella Vista FC, por la segunda fecha del Torneo de Veteranos “Homenaje a Rodolfo Morales”, Manghi sufrió una descompensación y cayó dentro del campo de juego, en la cancha de Los Coloraditos.

Sus compañeros y los jugadores del equipo rival intentaron asistirlo mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Luego fue trasladado al hospital Tomás Perón de Rodeo, donde los profesionales de la salud realizaron maniobras de asistencia, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.