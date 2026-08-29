Choque en Circunvalación: moto y auto involucrados

El choque ocurrió entre una moto que iba por Mendoza de norte a sur con dos hombres a bordo y un auto que circulaba por lateral norte de Circunvalación de este a oeste con dos mujeres. Los motociclistas sufrieron golpes fuertes y fueron trasladados al Hospital Rawson. Tránsito cortado en la zona.

Un fuerte choque entre un auto y una moto provocó un importante corte de tránsito este sábado alrededor de las 15:30hs por la en el cruce del anillo interno de Avenida de Circunvalación y calle Mendoza, en Capital.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, la motocicleta circulaba por calle Mendoza de norte a sur, mientras que el automóvil Volkswagen Gol lo hacía por la colectora norte de Circunvalación, de este a oeste.En la moto viajaban dos hombres, quienes se llevaron la peor parte. Tras el impacto, ambos cayeron sobre la calzada y sufrieron golpes de consideración, por lo que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.