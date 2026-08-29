    • 29 de agosto de 2026 - 17:16

    Choque en Circunvalación: moto y auto involucrados

    El choque ocurrió entre una moto que iba por Mendoza de norte a sur con dos hombres a bordo y un auto que circulaba por lateral norte de Circunvalación de este a oeste con dos mujeres. Los motociclistas sufrieron golpes fuertes y fueron trasladados al Hospital Rawson. Tránsito cortado en la zona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte choque entre un auto y una moto provocó un importante corte de tránsito este sábado alrededor de las 15:30hs por la en el cruce del anillo interno de Avenida de Circunvalación y calle Mendoza, en Capital.

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    De acuerdo a la información recabada en el lugar, la motocicleta circulaba por calle Mendoza de norte a sur, mientras que el automóvil Volkswagen Gol lo hacía por la colectora norte de Circunvalación, de este a oeste.En la moto viajaban dos hombres, quienes se llevaron la peor parte. Tras el impacto, ambos cayeron sobre la calzada y sufrieron golpes de consideración, por lo que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

    En el auto, en tanto, se trasladaban dos mujeres, quienes permanecieron en el lugar, fueron asistidas y luego se retiraron por sus propios medios tras la realización de las pericias de rigor.Personal policial trabajó en la zona y mantuvo el tránsito totalmente cortado para permitir el trabajo de policía científica y el despeje de los vehículos.Se recomienda evitar la zona y circular por vías alternativas.

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