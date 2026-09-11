    • 11 de septiembre de 2026 - 15:17

    Alerta por mal clima en San Juan: suspenden la fecha para los futbolistas de Inferiores y LIFI

    Ante los pronósticos de lluvias y bajas temperaturas para el fin de semana, la Liga Sanjuanina frenó la actividad programada en Inferiores y LIFI.

    Los más chicos no tendrán actividad este fin de semana debido al pronóstico de frío intenso vigente para toda la provincia.&nbsp;

    Los más chicos no tendrán actividad este fin de semana debido al pronóstico de frío intenso vigente para toda la provincia. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pronóstico meteorológico adverso para este fin de semana en San Juan obligó a la Liga Sanjuanina de Fútbol a tomar medidas drásticas para proteger a los más pequeños. Con el objetivo central de cuidar la salud de los niños y jóvenes, la Mesa Directiva resolvió suspender de manera preventiva la jornada de sábado y domingo para las divisiones Inferiores y el certamen de LIFI.

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    Las proyecciones del tiempo que prevén lluvias y un marcado descenso de la temperatura encendieron las alarmas en las autoridades locales. Jugar bajo estas condiciones climáticas representaba un riesgo innecesario para los cientos de chicos que cada fin de semana saltan a la cancha, como así también para las familias y cuerpos técnicos que acompañan a la par al costado del campo de juego.

    Además del resguardo físico de las categorías infantiles y juveniles, la entidad madre del fútbol sanjuanino busca evitar el deterioro de los campos de juego de los distintos clubes de la provincia, los cuales suelen sufrir daños severos si se disputan varios partidos consecutivos sobre barro o bajo la lluvia.

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