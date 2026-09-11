Las Águilas están listas: se conoció la convocatoria final de Argentina para los World Skate Games 2026

La Selección Argentina femenina senior de hockey sobre patines ya tiene su convocatoria definitiva para los World Skate Games Asunción 2026, que se disputarán en Paraguay del 2 al 18 de octubre. El entrenador Darío Giuliani definió las 12 jugadoras que buscarán representar al país en la competencia más importante de la disciplina.

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El plantel lo integrarán Luciana Agudo, Gimena Gómez, Florencia Felamini, Valentina Fernández, Julieta Fernández, Adriana Soto, Lucía Maldonado, Lourdes Lampasona y Pilar Abaid. Como arqueras, Natalia Jara de Concepción, Paula Zeballos, de Impsa de Mendoza, y Victoria Guzzo, de CH Mataró de España.

Gimena Gómez — sanjuanina- CP Vila-Sana, España

Florencia Felamini — sanjuanina- CP Manlleu, España

Valentina Fernández — mendocina- CP Manlleu, España

Julieta Fernández — mendocina- CP Esneca Fraga, España

Adriana Soto — mendocina- CP Esneca Fraga, España

Lucia Maldonado — sanjuanina- Marineda Hockey, España

Lourdes Lampasona — sanjuanina- HC Raxoi, España

Pilar Abaid — mendocina - Godoy Cruz, Mendoza

Arqueras:

Natalia Jara — mendocina- Concepción, San Juan

Paula Zeballos — mendocina- Impsa, Mendoza

Victoria Guzzo — mendocina- CH Mataró, España

El camino de Las Águilas en los World Skate Games

Además de definir la lista definitiva, el seleccionado ya tiene establecido su calendario para la primera fase. Argentina debutará el domingo 4 de octubre a las 20 frente a Suiza.

Luego, Las Águilas enfrentarán a Francia el lunes 5 a las 15:30 y a España el martes 6 desde las 20. El cierre de la fase de grupos será el jueves 8 de octubre, nuevamente a las 20, frente a Chile.

La competencia reunirá a las principales selecciones del hockey sobre patines y tendrá a Argentina nuevamente entre los equipos protagonistas. Con la nómina confirmada, Las Águilas ya tienen todo listo para iniciar su camino mundialista en Asunción, con un plantel que combina experiencia internacional, presencia de jugadoras del torneo español y representantes del hockey argentino.

El cuerpo técnico que acompañará a Las Águilas

Junto al plantel estará el equipo de trabajo encabezado por Darío Giuliani, quien continuará como director técnico del seleccionado argentino. El cuerpo técnico estará integrado por José Manuel García, como ayudante técnico; Gonzalo Aguirre, entrenador de arqueras; Martín Riveros y Ariel Vilchez, preparadores físicos; Víctor Bocelli, kinesiólogo; Martín Moral, utilero; Paola Rodríguez, nutricionista; Daniel Brescia, coordinador operativo; y Emiliano Schlamelcher, encargado de prensa.

De esta manera, Argentina ya tiene definida la convocatoria y el equipo de trabajo que afrontará los World Skate Games Asunción 2026, donde buscará volver a ser protagonista del hockey sobre patines femenino.