    • 11 de septiembre de 2026 - 15:05

    Las Águilas están listas: se conoció la convocatoria final de Argentina para los World Skate Games 2026

    Darío Giuliani confirmó las 12 jugadoras que representarán a Las Águilas en los World Skate Games Asunción 2026. El plantel cuenta con fuerte presencia de jugadoras que militan en Europa con sello sanjuanino.

    Las Águilas están listas para el Mundial. Se conoció la convocatoria final para los World Skate Games Asunción 2026. Foto: Emiliano Schlamelcher.&nbsp;

    Las Águilas están listas para el Mundial. Se conoció la convocatoria final para los World Skate Games Asunción 2026. Foto: Emiliano Schlamelcher. 

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    Por Vanessa Chaparro

    La Selección Argentina femenina senior de hockey sobre patines ya tiene su convocatoria definitiva para los World Skate Games Asunción 2026, que se disputarán en Paraguay del 2 al 18 de octubre. El entrenador Darío Giuliani definió las 12 jugadoras que buscarán representar al país en la competencia más importante de la disciplina.

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    El plantel lo integrarán Luciana Agudo, Gimena Gómez, Florencia Felamini, Valentina Fernández, Julieta Fernández, Adriana Soto, Lucía Maldonado, Lourdes Lampasona y Pilar Abaid. Como arqueras, Natalia Jara de Concepción, Paula Zeballos, de Impsa de Mendoza, y Victoria Guzzo, de CH Mataró de España.

    Las 12 convocadas

    El plantel quedó conformado por nueve jugadoras y tres arqueras.

    Luciana Agudo — sanjuanina- CP Vila-Sana, España

    Gimena Gómez — sanjuanina- CP Vila-Sana, España

    Florencia Felamini — sanjuanina- CP Manlleu, España

    Valentina Fernández — mendocina- CP Manlleu, España

    Julieta Fernández — mendocina- CP Esneca Fraga, España

    Adriana Soto — mendocina- CP Esneca Fraga, España

    Lucia Maldonado — sanjuanina- Marineda Hockey, España

    Lourdes Lampasona — sanjuanina- HC Raxoi, España

    Pilar Abaid — mendocina - Godoy Cruz, Mendoza

    Arqueras:

    Natalia Jara — mendocina- Concepción, San Juan

    Paula Zeballos — mendocina- Impsa, Mendoza

    Victoria Guzzo — mendocina- CH Mataró, España

    El camino de Las Águilas en los World Skate Games

    Además de definir la lista definitiva, el seleccionado ya tiene establecido su calendario para la primera fase. Argentina debutará el domingo 4 de octubre a las 20 frente a Suiza.

    Luego, Las Águilas enfrentarán a Francia el lunes 5 a las 15:30 y a España el martes 6 desde las 20. El cierre de la fase de grupos será el jueves 8 de octubre, nuevamente a las 20, frente a Chile.

    La competencia reunirá a las principales selecciones del hockey sobre patines y tendrá a Argentina nuevamente entre los equipos protagonistas. Con la nómina confirmada, Las Águilas ya tienen todo listo para iniciar su camino mundialista en Asunción, con un plantel que combina experiencia internacional, presencia de jugadoras del torneo español y representantes del hockey argentino.

    El cuerpo técnico que acompañará a Las Águilas

    Junto al plantel estará el equipo de trabajo encabezado por Darío Giuliani, quien continuará como director técnico del seleccionado argentino. El cuerpo técnico estará integrado por José Manuel García, como ayudante técnico; Gonzalo Aguirre, entrenador de arqueras; Martín Riveros y Ariel Vilchez, preparadores físicos; Víctor Bocelli, kinesiólogo; Martín Moral, utilero; Paola Rodríguez, nutricionista; Daniel Brescia, coordinador operativo; y Emiliano Schlamelcher, encargado de prensa.

    De esta manera, Argentina ya tiene definida la convocatoria y el equipo de trabajo que afrontará los World Skate Games Asunción 2026, donde buscará volver a ser protagonista del hockey sobre patines femenino.

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