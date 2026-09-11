    • 11 de septiembre de 2026 - 15:26

    La Liga Sanjuanina suspendió la B hasta que todos los clubes tengan regularizado el seguro de sus jugadores

    La medida de la Liga Sanjuanina de Fútbol se da luego del grave accidente de Lucas Díaz (19), quien sufrió una perforación intestinal y no contaba con seguro médico vigente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Sanjuanina de Fútbol frenó el desarrollo del campeonato de Primera B y decidió suspender la Fecha 7 hasta tanto las instituciones participantes se pongan al día con las condiciones básicas de protección para sus futbolistas, exigiendo de manera estricta que todos los clubes cuenten con las pólizas de seguro al día para cada uno de sus jugadores.

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    La drástica resolución administrativa se tomó como consecuencia de la conmoción y el escándalo generados tras el dramático episodio que le tocó vivir a Lucas Leonardo Díaz, futbolista de 19 años de Independiente de Villa Obrera. Durante el partido disputado el fin de semana anterior ante Sportivo Picón, Díaz sufrió un severo impacto en la zona abdominal que terminó provocándole una perforación intestinal.

    El hecho no solo encendió la alarma por la gravedad médica de la lesión -que requirió una rápida intervención quirúrgica en el Hospital Rawson-, sino que además dejó al descubierto graves deficiencias en la contención del deportista: la ambulancia nunca llegó al predio de juego, el joven debió ser trasladado en un vehículo particular y se constató que no contaba con la cobertura de seguro médico correspondiente.

    Ante la desprotección evidenciada y la falta de garantías mínimas para el desarrollo de la competencia, la Mesa Directiva resolvió frenar la actividad del ascenso de manera indeterminada hasta que cada institución garantice el cumplimiento formal de las pólizas de seguro de sus planteles.

    Desde el organismo rector señalaron que la nueva programación y el retorno de la actividad de la Primera B se comunicará oportunamente por los canales oficiales una vez que las comisiones directivas acrediten el cumplimiento total de los requisitos de seguridad.

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