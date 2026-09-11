La sexta fecha del Clausura de hockey sobre patines sanjuanino se juega este viernes con seis partidos

La Serie A1 del Torneo Clausura 2026 de hockey sobre patines sanjuanino se disputará este viernes su sexta fecha con seis partidos que tendrán actividad en simultáneo. La jornada comenzará con los encuentros de Segunda División a las 20, mientras que los partidos de Primera están previstos para las 21:30.
Uno de los cruces de la fecha tendrá como protagonistas a Deportivo Aberastain y Altos de San Juan, mientras que Concepción PC se medirá con UD Bancaria. Además, Sindicato E.C. enfrentará a Richet Zapata en otro de los partidos programados para esta jornada.
La fecha también tendrá el duelo entre Club Atlético Argentino y UV Trinidad, mientras que Olimpia PC recibirá a Lomas de Rivadavia. El sexto encuentro será protagonizado por Centro Valenciano y Club Hispano.
Todos los partidos de la sexta fecha
La programación establece los siguientes encuentros:
- Deportivo Aberastain vs. Altos de San Juan
- Concepción PC vs. UD Bancaria
- Sindicato E.C. vs. Richet Zapata
- C.A. Argentino vs. UV Trinidad
- Olimpia PC vs. Lomas de Rivadavia
- Centro Valenciano vs. Club Hispano
La competencia ingresa así en una nueva jornada del Clausura Serie A1 2026, con los equipos buscando sumar puntos en la recta de una fase que comienza a tomar mayor importancia de cara a la definición del torneo.