La ministra de Seguridad de la Nación llegará a San Juan para participar de un encuentro federal

Alejandra Monteoliva estará en la provincia este viernes 18 de septiembre. La reunión convocará a autoridades de seguridad de distintas jurisdicciones del país.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegará este viernes a San Juan para participar de un encuentro federal junto a funcionarios nacionales y representantes de distintas provincias. La presencia de la funcionaria fue confirmada por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado.

La actividad está prevista para el viernes 18 de septiembre y formará parte de la agenda de coordinación que Nación mantiene con las provincias en materia de seguridad. Por el momento, no fueron informados oficialmente ni el horario ni el temario completo de la reunión.

Los temas que vienen marcando la agenda federal La visita de Monteoliva se produce después de otros encuentros realizados durante 2026. En marzo, la ministra encabezó en Córdoba la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior, donde se presentó un compromiso federal basado en cuatro ejes: homicidios dolosos, narcotráfico, circulación ilegal de armas y ciberdelito.

Posteriormente, en agosto, participó de un encuentro regional en Chaco junto a autoridades del Nordeste y representantes de Paraguay. En aquella oportunidad, la agenda estuvo atravesada por el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el control fronterizo y la coordinación entre jurisdicciones.