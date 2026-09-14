Tres apuestas sanjuaninas se llevaron más de $10 millones este fin de semana

Los premios surgieron de jugadas realizadas en la Quiniela y el Brinco.

San Juan volvió a tener un fin de semana marcado por la fortuna. Tres apostadores de la provincia resultaron ganadores en distintos juegos de azar y, entre todos, se llevaron más de $10 millones, en una nueva tanda de premios que volvió a poner a los jugadores locales entre los beneficiados.

Los aciertos correspondieron a la Quiniela de San Juan y al Brinco, dos de los juegos que durante los últimos meses vienen dejando importantes premios en la provincia. La información fue difundida después de conocerse los resultados correspondientes al fin de semana.

Tres ganadores y más de $10 millones Esta vez fueron tres los sanjuaninos favorecidos, con premios que en conjunto superaron la barrera de los $10 millones. Las jugadas se repartieron entre la lotería provincial y el tradicional Brinco, según la información difundida por medios locales a partir de los resultados oficiales.

La nueva tanda prolonga una llamativa seguidilla de premios en San Juan. A fines de agosto, por ejemplo, otros tres apostadores habían reunido $25.490.632 entre Loto Plus, Brinco y Quini 6, con tickets vendidos en Rawson, 9 de Julio y Capital.

Una semana después también hubo dos importantes festejos: un apostador de Pocito obtuvo $31.448.574 en el Quini 6, mientras que un cartón vendido en Rawson recibió otros $3 millones en el Telekino. Entre ambos sumaron más de $34,4 millones.