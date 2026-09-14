Por El Niño, Capital refuerza el mantenimiento del sistema de desague y apela a la colaboración de los vecinos

Ante las proyecciones meteorológicas que alertan sobre un incremento en las precipitaciones debido a la presencia del fenómeno climático El Niño , el municipio de Capital intensificó las labores preventivas en toda su red de drenaje urbano. Paralelamente apela a la colaboración de los vecinos para mantener la limpieza de las acequias.

Las acciones se llevan a cabo en articulación directa con e l Consejo Provincial de Emergencias (COPRE), con el objetivo de optimizar la capacidad de evacuación del agua pluvial y mitigar el riesgo de anegamientos en las arterias del departamento.

Las cuadrillas municipales trabajan de manera ininterrumpida en tareas de monda, desobstrucción y saneamiento integral de acequias, bocas de tormenta y desagües principales. Estas maniobras preventivas, que comenzaron a ejecutarse desde el inicio del invierno, ingresaron en una fase de refuerzo sistemático ante la proximidad de los meses con mayor probabilidad de tormentas.

El subsecretario de Ambiente del municipio, Lisandro Cevinelli, brindó detalles sobre la logística implementada y la estructura del sistema hídrico capitalino. "El pronóstico indica que va a llover con más frecuencia debido al fenómeno El Niño. El municipio viene realizando tareas de limpieza y mantenimiento en el sistema de desagüe desde el inicio del invierno. En Capital tenemos tres accesos principales de agua: por Avenida Ignacio de la Roza, por calle Salta y por Avenida Libertador. Hace un mes venimos haciendo un refuerzo sobre todas las acequias, bocas de tormenta y desagües generales", explicó el funcionario.

Cevinelli destacó la importancia estratégica de las tuberías y sumideros para la dinámica urbana, señalando que "se pone especial énfasis en mantener limpias y en condiciones las bocas de tormenta para que, si llega a llover en los volúmenes estimados, el agua pueda drenar rápidamente y se evite el anegamiento de las calles". A su vez, remarcó la complejidad del flujo hídrico en la jurisdicción: "El agua que receptamos en Capital proviene también de los departamentos Chimbas y Rivadavia, por lo que es vital que los desagües permanezcan completamente despejados.

La red de drenaje y el rol clave del vecino de Capital

El esquema de escurrimiento de la Ciudad funciona a través de un trazado técnico donde las vías con orientación Oeste-Este, como 25 de Mayo, 9 de Julio, Santa Fe y Mitre, actúan como colectoras secundarias. El agua es derivada desde la avenida España, que funciona como distribuidora general de riego, hacia la red del microcentro. El punto neurálgico del sistema es un canal subterráneo entubado ubicado sobre avenida Rawson que corre hasta calle Mariano Moreno, se extiende luego hacia O'Higgins y finalmente desemboca en los canales abiertos de la Avenida de Circunvalación.

A pesar del despliegue operativo municipal, desde la comuna enfatizan que la efectividad del sistema depende en gran medida del comportamiento ciudadano. La acumulación de residuos domiciliarios, restos de poda y plásticos en la vía pública representa el principal factor de obstrucción de sumideros durante las tormentas.

Por este motivo, el municipio mantendrá los cronogramas de mantenimiento periódico para evitar desbordes, pero apela de manera directa a la conciencia comunitaria. En los próximos días, a través de las plataformas y canales oficiales del área de Comunicación del municipio, se difundirá una campaña audiovisual orientada a visibilizar la importancia de mantener la limpieza urbana y evitar el arrojo de desperdicios en las acequias.