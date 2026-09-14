Lo atraparon tras huir con una bicicleta y herramientas robadas por un descampado de Capital

El sospechoso, de 26 años, fue observado por policías mientras llevaba una pala, una hachada y otros elementos de construcción. Intentó escapar, pero fue detenido en el barrio Villa 12 de Octubre.

Un joven de 26 años fue aprehendido por efectivos de la Comisaría 5ª luego de ser sorprendido mientras circulaba en bicicleta con herramientas de construcción por un descampado ubicado sobre avenida Libertador, en Capital.

El procedimiento comenzó a partir del aviso de una mujer, quien alertó a los policías sobre la presencia de un sujeto que se movilizaba en bicicleta y llevaba distintos elementos. Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso con una pala, una hachada y otras herramientas.

Al advertir la presencia policial, el joven emprendió la fuga y arrojó los elementos que llevaba consigo. Los efectivos iniciaron una persecución que terminó en el interior del barrio Villa 12 de Octubre, donde finalmente lograron interceptarlo.

El aprehendido fue identificado como Berón, de 26 años. Mientras los policías realizaban un rastrillaje en la zona para recuperar los elementos descartados durante la huida, se presentó un hombre que denunció el faltante de sus pertenencias.

El denunciante reconoció las herramientas como de su propiedad, por lo que los efectivos procedieron a secuestrarlas en el marco de la investigación.