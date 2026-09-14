Murió Marta Palmeiro en un choque: el video del terrible impacto

Una mujer de 77 años murió tras un violento choque entre su Volkswagen Gol y una Toyota Hilux en la ruta 88 , en Mar del Plata . La víctima fue identificada como Marta Palmeiro y falleció en el acto luego de que la camioneta impactara contra el lateral del auto, justo del lado en el que estaba la conductora . El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes permiten reconstruir cómo ocurrió .

El hecho sucedió el martes alrededor de las 10.30, en el tramo de la ruta que une Mar del Plata con Batán , a la altura del predio donde funciona la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Según se observa en la grabación, Palmeiro intentó atravesar los carriles para doblar hacia la izquierda cuando la Hilux se aproximó por la traza principal y chocó contra su vehículo .

En la secuencia se ve cómo el Volkswagen Gol avanza desde uno de los accesos y comienza a cruzar la ruta. Mientras tanto, la Toyota Hilux continúa circulando por la traza hasta impactar de lleno contra el auto . La colisión provocó importantes daños en ambos vehículos y desplazó los rodados hacia uno de los márgenes de la ruta .

El impacto se produjo sobre la puerta de la conductora . Después del choque quedaron restos de las carrocerías y distintas piezas desparramadas sobre el asfalto. La violencia de la colisión fue tal que el automóvil quedó seriamente afectado , mientras que la camioneta también sufrió destrozos .

ASÍ FUE EL VIOLENTO CHOQUE FATAL EN LA RUTA 88 EN EL QUE MURIÓ UNA MUJER DE 77 AÑOS



Una mujer de 77 años murió este viernes por la mañana en un choque ocurrido en la Ruta 88, a la altura del predio de la VTV, en el tramo que une Batán con Mar del Plata. El Volkswagen Gol que… pic.twitter.com/FaYFFPCUAT — Clarín (@clarincom) September 12, 2026

Investigan una posible interferencia en la maniobra

Las imágenes muestran que, segundos antes del impacto, un taxi realiza una maniobra desde la ruta hacia el camino por el que posteriormente intenta salir el Gol. Los investigadores analizan si ese movimiento pudo haber interferido en el campo visual de alguno de los conductores.

De todos modos, ese punto deberá ser determinado mediante las pericias. En el video no se observa una maniobra de frenado suficiente de la Hilux antes de la colisión, aunque las imágenes por sí solas no permiten establecer responsabilidades.

El conductor de la camioneta era un joven de 20 años, quien no necesitó ser trasladado para recibir atención médica. Tras el accidente, efectivos de la Policía Bonaerense, personal del SAME y Bomberos trabajaron en el lugar. La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió en los segundos previos al choque.