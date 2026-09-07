    • 7 de septiembre de 2026 - 08:45

    Una mujer murió tras ser atropellada por un conductor alcoholizado

    La víctima tenía 40 años. El automovilista circulaba con 2,16 gramos de alcohol en sangre.

    Conmoción en Chubut: un hombre manejaba alcoholizado, atropelló a una ciclista que iba a trabajar y la mató. (Foto: Gentileza LU17)

    Conmoción en Chubut: un hombre manejaba alcoholizado, atropelló a una ciclista que iba a trabajar y la mató. (Foto: Gentileza LU17)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 40 años murió este domingo luego de ser embestida por un auto cuando iba en bicicleta hacia su trabajo en Chubut. El trágico accidente sucedió alrededor de las 7 en la rotonda que conecta las avenidas Del Trabajo y 20 de Junio, en la localidad de Puerto Madryn.

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    Según las primeras informaciones recabadas en el lugar por Radio 3, un vehículo Volkswagen Vento se llevó puesta a la ciclista mientras transitaba por la zona.

    La violencia del choque le provocó lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte en el acto.

    Tras la intervención del personal policial y la constatación del fallecimiento, los efectivos le hicieron el test de alcoholemia al conductor del auto. La prueba dio un resultado de 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel altísimo que agrava severamente la situación procesal del imputado.

    En la escena trabajaron efectivos de la Policía del Chubut y personal de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron un operativo para preservar el área, llevar adelante las pericias correspondientes y coordinar la remoción del vehículo.

    La causa quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales, quienes buscan determinar la mecánica precisa del hecho.

    Por el momento, la identidad de la víctima se mantiene en reserva y se aguardan las próximas resoluciones respecto a la detención y los cargos contra el conductor alcoholizado.

    Un hombre manejaba alcoholizado y se incrustó contra una casa en La Plata

    Días atrás, una nena de 4 años resultó herida luego de que una camioneta chocara contra una casa en La Plata. El conductor, un hombre de 55 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre.

    Tras recibir un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y encontraron una Chevrolet S10 gris incrustada contra el frente de la casa. En el interior de la propiedad estaban una mujer de 25 años y su hija.

    La pequeña sufrió algunos golpes como consecuencia del choque y fue trasladada junto a su mamá al Hospital de Niños Sor María Ludovica, ubicado en la zona de Parque Saavedra.

    Además de la nena, otras dos personas resultaron heridas por el impacto. Un hombre de 57 años, amigo de la familia, sufrió cortes y golpes en el brazo izquierdo y la cintura. Una mujer de 28 años, en tanto, tuvo una herida cortante en la cabeza.

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