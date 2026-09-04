    • 4 de septiembre de 2026 - 20:05

    Tragedia en Córdoba: murió una nena de dos años tras ser atacada por dos perros de la familia

    El violento episodio ocurrió en una vivienda de la provincia Córdoba. La pequeña de dos años fue derivada de urgencia a un centro de salud, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción sacude a la provincia de Córdoba a raíz de un trágico ataque de animales que le costó la vida a una nena de dos años. El dramático hecho se registró en un domicilio particular, donde la menor fue atacada por dos perros que pertenecían a sus tíos.

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    La niña había sufrido múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y los miembros superiores e inferiores. Fue trasladada inicialmente al Hospital Príncipe de Asturias, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. El equipo médico logró reanimarla y estabilizarla y posteriormente la derivaron al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

    Tras el violento episodio, la niña fue asistida de inmediato por su círculo familiar y trasladada con urgencia hacia un hospital de la zona para recibir atención médica. Pese al esfuerzo del personal de salud por reanimarla y compensar las graves lesiones sufridas en el ataque, los profesionales constataron su fallecimiento a los pocos minutos.

    Investigación judicial y pericias en el lugar

    Tras la confirmación del deceso, se dio aviso inmediato a las autoridades policiales y judiciales de la jurisdicción. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Policía Judicial para realizar las pericias de rigor, recolectar testimonios y esclarecer la mecánica exacta en la que se produjo el ataque dentro de la propiedad.

    La fiscalía interviniente ordenó una serie de medidas sumariales y la autopsia correspondiente, mientras el hecho es investigado en el marco de una causa caratulada preventivamente como muerte de etiología dudosa a la espera de los informes forenses definitivos. El caso generó un fuerte impacto y renovó la preocupación en torno a la tenencia de animales de gran porte en ámbitos domésticos.

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