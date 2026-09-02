    • 2 de septiembre de 2026 - 20:15

    La Iglesia católica busca 10 mil voluntarios y hospedaje en Córdoba ante la llegada de León XIV

    El Arzobispado lanzó una convocatoria masiva para reclutar colaboradores y registrar plazas de alojamiento de cara al arribo del Sumo Pontífice, previsto para noviembre. El operativo busca contener una histórica marea de fieles en territorio cordobés.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Arzobispado de Córdoba puso en marcha de manera oficial los preparativos logísticos masivos de cara a la visita del papa León XIV, prevista para el próximo 10 de noviembre. En medio de operativos conjuntos con la Provincia y comitivas del Vaticano, la Iglesia lanzó una convocatoria abierta para sumar 10.000 voluntarios y registrar plazas de alojamiento destinados a asistir a la marea de peregrinos que llegará desde distintos puntos del país.

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    La magnitud del evento litúrgico, que movilizará a más de un millón de fieles, exige un despliegue operativo sin precedentes en materia de seguridad, asistencia sanitaria y ordenamiento urbano.

    Tareas y cómo sumarse a la convocatoria

    La convocatoria está dirigida a la comunidad en general que desee colaborar en las diferentes instancias del operativo de recepción. Los roles principales que cumplirán los colaboradores incluirán:

    Asistencia general y logística: Guías de orientación, control de accesos y contención de fieles en los predios designados para las celebraciones masivas.

    Alojamiento y hospitalidad: Relevamiento, registro y coordinación de camas y espacios de hospedaje temporarios para recibir a los peregrinos procedentes de otras provincias y países vecinos.

    Las inscripciones formales y las especificaciones operativas detalladas se encuentran disponibles a través de las plataformas digitales y canales oficiales del Arzobispado de Córdoba, en sintonía con los avances de la agenda que el Sumo Pontífice cumplirá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con escalas clave en Buenos Aires, Luján y suelo cordobés.

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