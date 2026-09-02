La Iglesia católica busca 10 mil voluntarios y hospedaje en Córdoba ante la llegada de León XIV

El Arzobispado lanzó una convocatoria masiva para reclutar colaboradores y registrar plazas de alojamiento de cara al arribo del Sumo Pontífice, previsto para noviembre. El operativo busca contener una histórica marea de fieles en territorio cordobés.

El Arzobispado de Córdoba puso en marcha de manera oficial los preparativos logísticos masivos de cara a la visita del papa León XIV, prevista para el próximo 10 de noviembre. En medio de operativos conjuntos con la Provincia y comitivas del Vaticano, la Iglesia lanzó una convocatoria abierta para sumar 10.000 voluntarios y registrar plazas de alojamiento destinados a asistir a la marea de peregrinos que llegará desde distintos puntos del país.

La magnitud del evento litúrgico, que movilizará a más de un millón de fieles, exige un despliegue operativo sin precedentes en materia de seguridad, asistencia sanitaria y ordenamiento urbano.

Tareas y cómo sumarse a la convocatoria La convocatoria está dirigida a la comunidad en general que desee colaborar en las diferentes instancias del operativo de recepción. Los roles principales que cumplirán los colaboradores incluirán:

Asistencia general y logística: Guías de orientación, control de accesos y contención de fieles en los predios designados para las celebraciones masivas.

Alojamiento y hospitalidad: Relevamiento, registro y coordinación de camas y espacios de hospedaje temporarios para recibir a los peregrinos procedentes de otras provincias y países vecinos.