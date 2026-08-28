    • 28 de agosto de 2026 - 18:23

    Mató de un golpe a una perra callejera en Córdoba y fue descubierto por las cámaras de seguridad

    El animal era cuidado y alimentado por comerciantes del centro cordobés. La investigación avanzó tras el análisis de cámaras de seguridad y un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un brutal caso de maltrato animal provocó una profunda conmoción e indignación en Córdoba. Un hombre fue imputado por la Justicia provincial luego de haber atacado a golpes a Tita, una perra comunitaria muy querida por comerciantes y vecinos del área céntrica de la ciudad.

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    El trágico episodio ocurrió cuando el agresor le propinó un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte en el acto. Tita era un animal conocido en la zona por transitar habitualmente entre los locales comerciales, donde la comunidad se encargaba diariamente de alimentarla y brindarle resguardo.

    Cámaras de seguridad y allanamiento

    La identificación del acusado fue posible gracias a la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona, cuyas imágenes permitieron reconstruir el ataque y dar con el sospechoso. Con las pruebas recabadas, las autoridades judiciales ordenaron un allanamiento en la vivienda del imputado para avanzar con la causa.

    El caso se tramita en la fiscalía correspondiente bajo la infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal, que sanciona con penas de prisión el maltrato o la crueldad hacia los animales en el territorio argentino.

    Consternación y pedido de justicia

    El hecho desató una fuerte ola de repudio en redes sociales y en las calles del centro cordobés, donde vecinos y agrupaciones proteccionistas de animales exigieron que la causa avance firmemente para que se aplique la máxima sanción prevista por la ley. Diversas ONGs proteccionistas analizan constituirse como querellantes para dar seguimiento al proceso judicial.

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