    • 28 de agosto de 2026 - 17:06

    Vacío legal en la mira: impulsan un proyecto para penar la profanación de cadáveres y el daño a tumbas

    Un nuevo proyecto presentado en el Congreso busca modificar el Código Penal para castigar con dureza la profanación y el robo de cadáveres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo proyecto de ley ingresó al Congreso de la Nación con el objetivo de modificar el Código Penal y saldar un histórico vacío normativo vinculado al respeto por los restos humanos y los espacios de sepultura. La iniciativa apunta a tipificar de manera específica delitos como la profanación, exhumación clandestina y el ultraje de cadáveres, además de castigar severamente los destrozos en cementerios.

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    El diputado nacional de UP Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de ley para tipificar la profanación y exhumación de cadáveres, así como los daños a tumbas, nichos y urnas funerarias.

    El proyecto busca otorgar una respuesta legal clara ante situaciones de vulneración en panteones, lápidas y urnas funerarias que hoy en día encuentran limitaciones o figuras ambiguas en la justicia argentina.

    Los puntos centrales de la iniciativa

    Nuevas figuras penales: Se incorporan castigos específicos para quienes sustraigan, dañen o profanen un cadáver de forma ilícita fuera de los márgenes legales permitidos.

    Daños contra el patrimonio funerario: La propuesta contempla sanciones directas para aquellos que vandalicen o destruyan sepulcros, nichos, panteones y urnas en cementerios.

    Antecedentes: El texto toma como referencia normativas internacionales donde los delitos contra el respeto a los difuntos y las sepulturas están fuertemente penados para dar contención a los familiares y proteger la paz social.

    El debate por el vacío legal

    Históricamente, diversos juristas y legisladores han señalado que el Código Penal argentino carece de figuras directas para sancionar ciertos actos de vandalismo o sustracción de restos humanos —salvo cuando median fines extorsivos o pedidos de rescate—. Con esta nueva propuesta parlamentaria, se busca endurecer el marco punitivo y ofrecer herramientas concretas a la justicia para castigar acciones que atentan contra la memoria y los sentimientos de los familiares.

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