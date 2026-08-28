Vacío legal en la mira: impulsan un proyecto para penar la profanación de cadáveres y el daño a tumbas

Un nuevo proyecto de ley ingresó al Congreso de la Nación con el objetivo de modificar el Código Penal y saldar un histórico vacío normativo vinculado al respeto por los restos humanos y los espacios de sepultura. La iniciativa apunta a tipificar de manera específica delitos como la profanación, exhumación clandestina y el ultraje de cadáveres, además de castigar severamente los destrozos en cementerios.

El diputado nacional de UP Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de ley para tipificar la profanación y exhumación de cadáveres, así como los daños a tumbas, nichos y urnas funerarias.

El proyecto busca otorgar una respuesta legal clara ante situaciones de vulneración en panteones, lápidas y urnas funerarias que hoy en día encuentran limitaciones o figuras ambiguas en la justicia argentina.

Nuevas figuras penales: Se incorporan castigos específicos para quienes sustraigan, dañen o profanen un cadáver de forma ilícita fuera de los márgenes legales permitidos.

Daños contra el patrimonio funerario: La propuesta contempla sanciones directas para aquellos que vandalicen o destruyan sepulcros, nichos, panteones y urnas en cementerios.

Antecedentes: El texto toma como referencia normativas internacionales donde los delitos contra el respeto a los difuntos y las sepulturas están fuertemente penados para dar contención a los familiares y proteger la paz social.

El debate por el vacío legal

Históricamente, diversos juristas y legisladores han señalado que el Código Penal argentino carece de figuras directas para sancionar ciertos actos de vandalismo o sustracción de restos humanos —salvo cuando median fines extorsivos o pedidos de rescate—. Con esta nueva propuesta parlamentaria, se busca endurecer el marco punitivo y ofrecer herramientas concretas a la justicia para castigar acciones que atentan contra la memoria y los sentimientos de los familiares.