    • 28 de agosto de 2026 - 17:26

    Becas Manuel Belgrano con aumento: de cuánto es el nuevo monto mensual y quiénes cobran en septiembre

    El Gobierno oficializó un importante aumento en las Becas Manuel Belgrano, elevando la cuota mensual a $187.495.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional oficializó un incremento en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un beneficio clave destinado a estudiantes universitarios de carreras prioritarias. A través de la normativa de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se fijó una actualización que eleva de manera sustancial los haberes a partir de la liquidación que opera por medio de la ANSES.

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    La medida busca recomponer el poder adquisitivo de los beneficiarios en el marco de las políticas de incentivo para la formación profesional en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

    De cuánto es el nuevo monto y el pago retroactivo

    Con este incremento, el valor mensual de la beca pasa a ser de $187.495.

    Carácter retroactivo: La normativa establece que el ajuste rige de manera retroactiva, por lo que los titulares percibirán las diferencias acumuladas correspondientes a los meses anteriores.

    Cómo verificar el cobro: Los estudiantes universitarios y de tecnicaturas alcanzados pueden chequear el cronograma de acreditación y el detalle de los montos complementarios ingresando con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social en la plataforma digital o aplicación móvil de Mi ANSES, dentro de la pestaña de cobros.

    Cuáles son los requisitos y áreas alcanzadas

    El programa está dirigido a estudiantes de universidades públicas que cumplan con criterios socioeconómicos y académicos:

    • Ser argentino nativo o naturalizado.
    • Estudiar una carrera incluida dentro de las áreas consideradas estratégicas.
    • No adeudar materias del nivel secundario al momento de la inscripción.
    • Tener hasta 30 años en el caso de ingresantes y hasta 35 años para estudiantes avanzados.
    • Que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
    • No cobrar otro beneficio económico estatal con objetivos similares.

    Ingresos familiares: Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

    Disciplinas prioritarias: El incentivo se concentra en áreas clave como Energía e Hidrocarburos, Minería, Agroindustria, Logística e Infraestructura, Tecnologías de la Información (TIC) y Ciencias Básicas, además de profesorados en áreas científicas.

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