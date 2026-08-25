    • 25 de agosto de 2026 - 16:35

    Abren la inscripción para becas de investigación y formación en Italia: otorgan 1.500 euros mensuales

    La convocatoria está dirigida a profesionales sanjuaninos y latinoamericanos con título universitario. Las pasantías durarán entre 3 y 6 meses durante 2027.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, difundió el llamado a una nueva edición de las becas IILA-MAECI/DGCS para realizar pasantías de investigación y postgrado en Italia durante el año 2027.

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    La propuesta, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo, otorga a los profesionales seleccionados una asignación de 1.500 euros mensuales para cubrir gastos de alojamiento y manutención, además de una cobertura médica integral (salud, accidentes y responsabilidad civil).

    Requisitos para postularse

    La búsqueda está orientada a profesionales que cumplan con las siguientes condiciones:

    Estudios: Poseer título universitario de grado.

    Edad: Tener hasta 35 años (límite extensible para mujeres con hijos).

    Idioma: Contar con conocimientos básicos de italiano.

    Residencia: Ser ciudadano o residente de alguno de los países miembros de la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA).

    Áreas de estudio financiadas

    Las estadías académicas tendrán una duración de 3 a 6 meses y se enfocarán en disciplinas consideradas clave para la innovación tecnológica y científica:

    Agroalimentos y tecnologías alimentarias.

    Sostenibilidad ambiental y energías renovables.

    Ciencias de la vida y biotecnología.

    Ciencias y tecnologías espaciales.

    Patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas.

    Plazos y consultas

    Los interesados en participar del programa académico 2027 tendrán tiempo de completar la inscripción hasta el 30 de septiembre de 2026.

    Las postulaciones se realizan a través de los canales digitales. Para recibir asesoramiento o resolver dudas a nivel provincial, el Ministerio de Gobierno puso a disposición la casilla de correo oficial: [email protected].

    Para más información y para postularse ingresar AQUÍ.

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