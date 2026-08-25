Abren la inscripción para becas de investigación y formación en Italia: otorgan 1.500 euros mensuales

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, difundió el llamado a una nueva edición de las becas IILA-MAECI/DGCS para realizar pasantías de investigación y postgrado en Italia durante el año 2027.
La propuesta, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo, otorga a los profesionales seleccionados una asignación de 1.500 euros mensuales para cubrir gastos de alojamiento y manutención, además de una cobertura médica integral (salud, accidentes y responsabilidad civil).
Requisitos para postularse
La búsqueda está orientada a profesionales que cumplan con las siguientes condiciones:
Estudios: Poseer título universitario de grado.
Edad: Tener hasta 35 años (límite extensible para mujeres con hijos).
Idioma: Contar con conocimientos básicos de italiano.
Residencia: Ser ciudadano o residente de alguno de los países miembros de la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA).
Áreas de estudio financiadas
Las estadías académicas tendrán una duración de 3 a 6 meses y se enfocarán en disciplinas consideradas clave para la innovación tecnológica y científica:
Agroalimentos y tecnologías alimentarias.
Sostenibilidad ambiental y energías renovables.
Ciencias de la vida y biotecnología.
Ciencias y tecnologías espaciales.
Patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas.
Plazos y consultas
Los interesados en participar del programa académico 2027 tendrán tiempo de completar la inscripción hasta el 30 de septiembre de 2026.
Las postulaciones se realizan a través de los canales digitales. Para recibir asesoramiento o resolver dudas a nivel provincial, el Ministerio de Gobierno puso a disposición la casilla de correo oficial: [email protected].
Para más información y para postularse ingresar AQUÍ.