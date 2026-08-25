    • 25 de agosto de 2026 - 16:35

    Paso a paso: cómo pagar el trámite del DNI en San Juan desde el celular y en el acto

    El Registro Civil reforzó las opciones de cobro en las delegaciones provinciales para agilizar la gestión. Se puede abonar con código QR o enlace directo al teléfono en el mostrador.

    bb5e465b8e76e9b7be639ca67f4e09b5_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan reforzó la difusión de las distintas alternativas de pago habilitadas en las delegaciones del Registro Civil de la provincia para agilizar la renovación o confección del Documento Nacional de Identidad (DNI) y evitar demoras administrativas.

    Leé además

    El Ministerio de Gobierno llevó a cabo una nueva jornada de tramitación de DNI en el departamento Rivadavia.

    Operativo documentario: más de 200 vecinos de Rivadavia realizaron su trámite de DNI
    argentina y brasil endurecen los controles y rechazaran el ingreso a quienes no tengan el pasaporte al dia

    Argentina y Brasil endurecen los controles y rechazarán el ingreso a quienes no tengan el pasaporte al día

    La principal novedad es que los sanjuaninos pueden concretar el pago de la tasa oficial en el acto y directamente desde sus celulares mientras son atendidos en el mostrador.

    Desde la repartición aclararon que los únicos medios válidos son los generados por el personal durante la atención presencial, para evitar confusiones o estafas con plataformas nacionales de pago previo.

    Cómo pagar el DNI desde el celular

    Para agilizar el trámite mientras la persona brinda sus datos en la delegación, se incorporaron dos mecanismos digitales de cobro inmediato:

    Enlace de pago al teléfono: El operador del Registro Civil genera y envía un link directo al celular del usuario para que realice la transacción con su método de financiación preferido sin interrumpir la toma de datos.

    Escaneo de Código QR: Durante la atención, se exhibe un código QR que puede escanearse desde la aplicación de cualquier billetera virtual (Mercado Pago, MODO, Ualá, entre otras) o app bancaria.

    Opciones presenciales para quienes no usan billeteras virtuales

    Para aquellas personas que prefieran o necesiten utilizar vías tradicionales de pago, se mantienen habilitadas las siguientes modalidades en el lugar:

    Tarjetas de débito y crédito: Cobro presencial e inmediato en los posnet de los puntos de atención.

    Efectivo: Se emite un volante de pago en el momento para abonar en cualquier sucursal de Pago Fácil.

    Para consultar requisitos de los trámites o direcciones de las delegaciones, la provincia mantiene habilitada la web oficial registrocivil.sanjuan.gob.ar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    naturgy activo protocolo de emergencia por las rafagas de zonda y el cambio al viento sur

    Naturgy activó protocolo de emergencia por las ráfagas de Zonda y el cambio al viento Sur

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP:

    Dolor en San Juan por la muerte de la hija de la secretaria general de UDAP

    Por Redacción Diario de Cuyo
    martes movido en san juan: se registraron seis sismos en lo que va del dia

    Martes movido en San Juan: se registraron seis sismos en lo que va del día

    Por Redacción Diario de Cuyo
    abren la inscripcion para becas de investigacion y formacion en italia: otorgan 1.500 euros mensuales

    Abren la inscripción para becas de investigación y formación en Italia: otorgan 1.500 euros mensuales

    Por Redacción Diario de Cuyo