Paso a paso: cómo pagar el trámite del DNI en San Juan desde el celular y en el acto

El Ministerio de Gobierno de San Juan reforzó la difusión de las distintas alternativas de pago habilitadas en las delegaciones del Registro Civil de la provincia para agilizar la renovación o confección del Documento Nacional de Identidad (DNI) y evitar demoras administrativas.

Argentina y Brasil endurecen los controles y rechazarán el ingreso a quienes no tengan el pasaporte al día

Operativo documentario: más de 200 vecinos de Rivadavia realizaron su trámite de DNI

La principal novedad es que los sanjuaninos pueden concretar el pago de la tasa oficial en el acto y directamente desde sus celulares mientras son atendidos en el mostrador.

Desde la repartición aclararon que los únicos medios válidos son los generados por el personal durante la atención presencial, para evitar confusiones o estafas con plataformas nacionales de pago previo.

Para agilizar el trámite mientras la persona brinda sus datos en la delegación, se incorporaron dos mecanismos digitales de cobro inmediato:

Enlace de pago al teléfono: El operador del Registro Civil genera y envía un link directo al celular del usuario para que realice la transacción con su método de financiación preferido sin interrumpir la toma de datos.

Escaneo de Código QR: Durante la atención, se exhibe un código QR que puede escanearse desde la aplicación de cualquier billetera virtual (Mercado Pago, MODO, Ualá, entre otras) o app bancaria.

Opciones presenciales para quienes no usan billeteras virtuales

Para aquellas personas que prefieran o necesiten utilizar vías tradicionales de pago, se mantienen habilitadas las siguientes modalidades en el lugar:

Tarjetas de débito y crédito: Cobro presencial e inmediato en los posnet de los puntos de atención.

Efectivo: Se emite un volante de pago en el momento para abonar en cualquier sucursal de Pago Fácil.

Para consultar requisitos de los trámites o direcciones de las delegaciones, la provincia mantiene habilitada la web oficial registrocivil.sanjuan.gob.ar.