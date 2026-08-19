    • 19 de agosto de 2026 - 17:12

    Operativo documentario: más de 200 vecinos de Rivadavia realizaron su trámite de DNI

    El municipio de Rivadavia fue escenario de un nuevo operativo territorial enfocado en facilitar el acceso a la documentación personal.

    El Ministerio de Gobierno llevó a cabo una nueva jornada de tramitación de DNI en el departamento Rivadavia.

    El Ministerio de Gobierno llevó a cabo una nueva jornada de tramitación de DNI en el departamento Rivadavia.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una gran convocatoria de vecinos, se llevó a cabo un nuevo operativo territorial en el departamento de Rivadavia, logrando que más de 200 ciudadanos pudieran gestionar la renovación o actualización de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera rápida y accesible.

    Leé además

    enduro nacional en rivadavia: san juan recibe una nueva fecha clave del motociclismo

    Enduro Nacional en Rivadavia: San Juan recibe una nueva fecha clave del motociclismo
    Vecinos de La Bebida, en Rivadavia, participaron de un Curso de Manipulación de Alimentos.

    Rivadavia fortalece la capacitación y la formación para el trabajo entre los vecinos de La Bebida

    La iniciativa, coordinada para descentralizar la atención y descomprimir las oficinas habituales, permitió que decenas de familias accedieran a este servicio esencial sin la necesidad de trasladarse grandes distancias.

    Facilitar el acceso a la identidad

    Este tipo de operativos de documentación tienen como principal objetivo garantizar el derecho a la identidad, permitiendo que niños, jóvenes y adultos puedan ponerse al día con sus trámites personales. Durante las jornadas, personal especializado asistió a los vecinos en la toma de datos biométricos, consultas sobre estado de trámites y la emisión de ejemplares.

    Agilidad en la atención: El despliegue territorial permitió optimizar los tiempos de gestión para los asistentes.

    Alcance comunitario: La alta participación refleja la demanda constante de servicios estatales descentralizados en los departamentos de la provincia.

    Nuevos operativos en agenda

    Ante el éxito de la convocatoria y la respuesta positiva de los vecinos de Rivadavia, desde el área encargada adelantaron que continuarán evaluando la realización de nuevas jornadas itinerantes en diferentes puntos estratégicos de la región, buscando llevar soluciones directas a cada comunidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    rivadavia suma equipamiento: presento dos nuevos camiones para optimizar servicios

    Rivadavia suma equipamiento: presentó dos nuevos camiones para optimizar servicios

    Dos personas, un hombre y una mujer, quedaron vinculados a la causa.

    Secuestraron casi medio kilo de cocaína y un arma en un operativo frente a una escuela en Rivadavia

    La Feria Agroproductiva llega a Rivadavia este sábado

    La Feria Agroproductiva desembarca en Rivadavia con sabores y productos sanjuaninos

    Los detenidos y parte del botín encontrado.

    Violento asalto a una fábrica de embutidos en Rivadavia: maniataron al dueño y hay dos detenidos