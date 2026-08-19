Operativo documentario: más de 200 vecinos de Rivadavia realizaron su trámite de DNI

Con una gran convocatoria de vecinos, se llevó a cabo un nuevo operativo territorial en el departamento de Rivadavia, logrando que más de 200 ciudadanos pudieran gestionar la renovación o actualización de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera rápida y accesible.
La iniciativa, coordinada para descentralizar la atención y descomprimir las oficinas habituales, permitió que decenas de familias accedieran a este servicio esencial sin la necesidad de trasladarse grandes distancias.
Facilitar el acceso a la identidad
Este tipo de operativos de documentación tienen como principal objetivo garantizar el derecho a la identidad, permitiendo que niños, jóvenes y adultos puedan ponerse al día con sus trámites personales. Durante las jornadas, personal especializado asistió a los vecinos en la toma de datos biométricos, consultas sobre estado de trámites y la emisión de ejemplares.
Agilidad en la atención: El despliegue territorial permitió optimizar los tiempos de gestión para los asistentes.
Alcance comunitario: La alta participación refleja la demanda constante de servicios estatales descentralizados en los departamentos de la provincia.
Nuevos operativos en agenda
Ante el éxito de la convocatoria y la respuesta positiva de los vecinos de Rivadavia, desde el área encargada adelantaron que continuarán evaluando la realización de nuevas jornadas itinerantes en diferentes puntos estratégicos de la región, buscando llevar soluciones directas a cada comunidad.