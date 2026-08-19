Operativo documentario: más de 200 vecinos de Rivadavia realizaron su trámite de DNI

El municipio de Rivadavia fue escenario de un nuevo operativo territorial enfocado en facilitar el acceso a la documentación personal.

El Ministerio de Gobierno llevó a cabo una nueva jornada de tramitación de DNI en el departamento Rivadavia.

Con una gran convocatoria de vecinos, se llevó a cabo un nuevo operativo territorial en el departamento de Rivadavia, logrando que más de 200 ciudadanos pudieran gestionar la renovación o actualización de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera rápida y accesible.

La iniciativa, coordinada para descentralizar la atención y descomprimir las oficinas habituales, permitió que decenas de familias accedieran a este servicio esencial sin la necesidad de trasladarse grandes distancias.

Facilitar el acceso a la identidad Este tipo de operativos de documentación tienen como principal objetivo garantizar el derecho a la identidad, permitiendo que niños, jóvenes y adultos puedan ponerse al día con sus trámites personales. Durante las jornadas, personal especializado asistió a los vecinos en la toma de datos biométricos, consultas sobre estado de trámites y la emisión de ejemplares.

Agilidad en la atención: El despliegue territorial permitió optimizar los tiempos de gestión para los asistentes.

Alcance comunitario: La alta participación refleja la demanda constante de servicios estatales descentralizados en los departamentos de la provincia.