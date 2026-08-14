Violento asalto a una fábrica de embutidos en Rivadavia: maniataron al dueño y hay dos detenidos

Un violento asalto ocurrido el jueves por la noche en una fábrica de embutidos de Rivadavia terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de varios elementos que serían parte del botín . El propietario del establecimiento fue reducido, maniatado y amenazado con un arma de fuego durante el ataque.

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El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando dos delincuentes ingresaron a la fábrica ubicada sobre Avenida de Circunvalación. Uno de ellos llevaba el rostro cubierto con una capucha, mientras que el otro utilizaba un casco para ocultar su identidad.

Según la investigación, los sujetos sorprendieron al propietario y lo redujeron utilizando un precinto. Luego le cubrieron la boca con una remera y lo arrojaron al piso . En medio de la intimidación, uno de los asaltantes habría apuntado con un arma de fuego directamente a su cabeza.

Los delincuentes exigían dinero y, de acuerdo con la denuncia, le reclamaban al hombre por un supuesto cobro de un seguro. Después llevaron a la víctima hasta el interior de su vivienda, donde revisaron distintos ambientes en busca de objetos de valor.

Finalmente, escaparon con $70.000 en efectivo, un televisor Samsung de 32 pulgadas, un teléfono celular Samsung, una balanza y distintos productos cárnicos .

El allanamiento que terminó con dos detenidos

A partir de las tareas investigativas, la Brigada de Investigaciones Sur logró identificar un domicilio que podría estar relacionado con el robo. Este viernes 14 de agosto, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Agustín Roberto, en La Bebida, Rivadavia, donde reside Erwin Villegas.

González.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron grandes piezas de carne de cerdo, balanzas y ganchos que tenían inscripto el nombre de la fábrica de embutidos, elementos que fueron secuestrados y quedaron incorporados a la causa.

El operativo terminó además con la detención de Erwin Villegas y Aldo González Tejada, quienes quedaron vinculados a la investigación por el violento asalto.

El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Oscar Ghilardi.

La causa es investigada por el fiscal Oscar Andrés Guilardi, con la dirección del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ambos sospechosos quedaron vinculados a una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, una calificación que contempla una pena superior a la prevista para un robo simple debido a la utilización de un arma durante el hecho.