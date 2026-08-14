Detuvieron a un sanjuanino acusado de cometer un robo a mano armada en Neuquén

Una investigación policial en la provincia de Neuquén terminó con la detención de un hombre oriundo de San Juan , señalado como sospechoso de haber participado en un robo a mano armada.

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Los investigadores siguieron sus movimientos hasta localizar el domicilio donde se encontraba y, con una orden judicial, concretaron un allanamiento que permitió además secuestrar elementos que serían de interés para la causa.

Las tareas de vigilancia y seguimiento se extendieron durante varios días y permitieron a los agentes identificar al sospechoso y establecer dónde se encontraba. Con esas pruebas, la Justicia autorizó un procedimiento que se realizó durante las primeras horas de este jueves 13 de agosto.

El operativo tuvo lugar en una vivienda del barrio Primeros Pobladores y contó con el apoyo de efectivos de la Comisaría N°25.

Durante el allanamiento, los policías detuvieron al sanjuanino y secuestraron distintas prendas de vestir que serían las utilizadas durante el ilícito.

Pero además encontraron una bicicleta que habría sido utilizada por el sospechoso para trasladarse durante el robo. El rodado quedó secuestrado y será analizado como parte de la investigación.

Ahora, los investigadores buscan determinar el grado de participación del detenido en el hecho y avanzar con las distintas medidas dispuestas por la Justicia para esclarecer el robo.