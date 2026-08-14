    • 14 de agosto de 2026 - 08:53

    A pesar de estar imputado por graves delitos, "Ernestito" Villavicencio recuperó la libertad y podrá volver a su casa

    El cantor y productor de 54 años, hijo de una leyenda de la música sanjuanina, enfrenta una dura acusación. Hace poco se hizo viral por ir a la casa en la que Cristina Kirchner cumple condena y cantarle desde el pie del balcón a la expresidenta.

    El imputado Ernestito Villavicencio.

    El imputado

    "Ernestito" Villavicencio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La acusación que pesa contra Ernesto "Ernestito" Villavicencio (54) es fuerte: fue denunciado por violenica de género, abuso sexual con acceso carnal, amenazas y lesiones por parte de su expareja y por abuso sexual simple en dos hechos por parte de una hijastra. Sin embargo, tras ser detenido y enfrentar la audiencia de formalización, el cantante recuperó la libertad pese al pedido de prisión preventiva que hizo la fiscalía por 30 días.

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    El juez de garantías, Javier Figuerola, hizo lugar al planteo que esbozó el abogado defensor César Jofré sobre la falta de antecedentes penales y el arraigo que tiene el imputado en la provincia, lo que significa que no hay ningún peligro de fuga. Así las cosas el músico deberá presentarse periódicamente en sede de la Comisaría 24° y no tener contacto con las presuntas víctimas.

    La fiscal Alejandra Bazán había solicitado 30 días de arresto preventivo para cuidar el material probatorio, sobre todo, las declaraciones de los testigos en los que podían influir Villavicencio, y para proteger a las presuntas víctimas. Además destacó que la expectativa de pena por estos delitos era de prisión efectiva por lo que podía haber un peligro de fuga. Sin embargo, estos argumentos no alcanzaron para mantener la pretensión del Ministerio Público Fiscal.

    Quién es "Ernestito" Villavicencio

    El arresto generó gran impacto en la provincia debido al peso del apellido del músico en la escena local. "Ernestito" es hijo del recordado Ernesto “Negro” Villavicencio, uno de los máximos referentes de la música cuyana y autor de la emblemática obra “San Juan por mi sangre”.

    En la música se destacó, pero lejos del vuelo de su padre, que marcó una época en San Juan con sus interpretaciones.

    Recientemente el sanjuanino se hizo viral por cantarle al pie del balcón del edificio de Cristina Kirchner, que tiene prisión domiciliaria por delitos de corrupción.

    Hoy se ventilaron los primeros detalles de la causa judicial que lleva adelante la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG. El cantor mantuvo su inocencia ante el juez con respecto a las denuncias que devino de quien fue su pareja y su hijastra.

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