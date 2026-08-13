    • 13 de agosto de 2026 - 20:05

    Ernestito Villavicencio, el músico que le cantó a Cristina Kirchner, fue detenido por denuncias de violencia de género

    Es integrante de una histórica familia del folclore provincial y fue arrestado en su domicilio de Capital.

    Ernesto Villavicencio hijo, popularmente conocido como “Ernestito”.

    Ernesto Villavicencio hijo, popularmente conocido como “Ernestito”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte revuelo sacudió al ámbito del folclore en San Juan tras confirmarse la detención de Ernesto Villavicencio hijo, popularmente conocido como “Ernestito”. El artista fue aprehendido en su vivienda ubicada en el departamento Capital, en el marco de una causa judicial que investiga presuntos episodios de violencia de género.

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    El procedimiento se llevó a cabo por orden judicial a instancias de las medidas solicitadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) CAVIG. Tras el operativo concretado por personal policial, el músico fue trasladado y alojado en los calabozos de Comisaría 4° mientras avanza la instrucción de la causa.

    En abril de este año, “Ernestito” había sido noticia luego de publicar un video en sus redes sociales en el que se lo veía cantando una serenata frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución.

    Hermetismo judicial y múltiples denuncias

    De acuerdo con la información aportada por fuentes ligadas a la investigación, el expediente se tramita bajo un estricto hermetismo debido a la exposición pública del acusado y a la sensibilidad de la temática.

    No obstante, trascendió que la pesquisa lleva tiempo en curso y que en la actualidad existen al menos dos denuncias formales en su contra por presuntas agresiones. Desde la fiscalía especializada continúan recolectando elementos probatorios para definir en las próximas horas la situación procesal del imputado.

    Quién es "Ernestito" Villavicencio

    El arresto generó gran impacto en la provincia debido al peso del apellido del músico en la escena local. "Ernestito" es hijo del recordado Ernesto “Negro” Villavicencio, uno de los máximos referentes de la música cuyana y autor de la emblemática obra “San Juan por mi sangre”.

    Además de su vínculo histórico con el folclore y su trayectoria en medios locales, el artista quedó ahora en el centro de la atención pública por este delicado proceso judicial. En las próximas horas se aguardan nuevas medidas desde el sistema acusatorio para esclarecer los alcances de la investigación.

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