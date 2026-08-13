Impactante video: explotó una fábrica de municiones en las afueras de Roma

Una fábrica de municiones de Colleferro, 40 km al sureste de Roma, fue afectada este jueves por una poderosa explosión. La planta pertenece al grupo de defensa alemán KNDS y produce municiones de mediano y gran calibre destinadas a la defensa terrestre y naval, así como también combustibles sólidos para lanzaderas espaciales, según la agencia italiana de noticias Ansa.

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Bomberos y agentes de policía acudieron al lugar. Allí se llevan a cabo “complejas operaciones”, anunció la policía, sin facilitar más detalles.

El servicio de bomberos anunció que se habían enviado 10 equipos a la zona y difundió un video en el que se veía una densa columna de humo.

No hubo víctimas por el incendio

Videos compartidos en las redes sociales mostraban un incendio en la fábrica seguido de una enorme explosión. Según medios de prensa italianos, a pesar de la potencia visible en los videos, la explosión no habría causado víctimas.

De acuerdo con la agencia AGI, la explosión habría sido precedida por un incendio que desencadenó una alarma.

Esta situación habría dado el tiempo necesario a los empleados presentes en el lugar para refugiarse en las zonas de seguridad previstas en este tipo de instalaciones.

El diario Corriere della Sera señaló que el incendio comenzó en una prensa de compactación para pólvora.