Contactaba a sus víctimas por Grindr y luego las chantajeaba con revelar su vida sexual: fue condenado

Un joven de 26 años fue condenado por dos hechos de extorsión y uno de privación ilegítima de la libertad. Según la investigación, contactaba hombres mediante Grindr y luego les exigía dinero bajo amenazas de publicar información y material privado sobre su vida sexual.

Agustín Nicolás Silva recibió una condena de tres años de prisión condicional. El joven contactaba a sus víctimas a través de una aplicación de citas destinada a la comunidad LGBTIQ+.

Agustín Nicolás Silva, de 26 años, fue condenado a tres años de prisión condicional por dos hechos de extorsión y uno de privación ilegítima de la libertad, luego de que la Justicia determinara su responsabilidad en una maniobra que, según la investigación, tenía un mecanismo similar: contactaba hombres a través de Grindr y posteriormente los amenazaba con exponer públicamente aspectos de su vida sexual si no le entregaban dinero.

La condena derivó de una acuerdo de juicio abreviado pactado por los fiscales Nicolás Schiattino y Roxana Fernández y la abogada defensora Filomena Noriega. El juez que homologó el acuerdo y dictó sentencia fue Alberto Caballero. De esta forma, y como la condena es de ejecución condicional, el joven Silva recuperó la libertad tras haber sido detenido.

Uno de los hechos ocurrió durante los primeros días de agosto. Según la acusación, Silva se encontró con un hombre en su domicilio y, durante el encuentro, le pidió dinero. Cuando este intentó retirarse, habría cerrado la puerta con llave y le impedido salir hasta que realizara una transferencia.

Después, la situación habría continuado mediante mensajes y llamadas. Silva le habría exigido nuevas sumas de dinero y amenazado con publicar en Facebook fotografías, conversaciones y acusaciones relacionadas con su vida sexual. Ante esas amenazas, la persona realizó varias transferencias que alcanzaron aproximadamente los $260.000.

El segundo episodio había sido denunciado previamente y presenta un patrón similar. En ese caso, Silva también habría conocido al hombre mediante Grindr y, después de mantener contacto, comenzó a exigirle dinero bajo la amenaza de revelar públicamente su orientación sexual y difundir fotografías y conversaciones privadas.