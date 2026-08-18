Rivadavia fortalece la capacitación y la formación para el trabajo entre los vecinos de La Bebida

Se dictó un curso de Manipulación de Alimentos en el CIC de La Bebida, en Rivadavia fruto del trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno.

Vecinos de La Bebida, en Rivadavia, participaron de un Curso de Manipulación de Alimentos.

Rivadavia continúa generando oportunidades de capacitación y formación para sus vecinos. En esta oportunidad, se llevó adelante un Curso de Manipulación de Alimentos en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de La Bebida, una propuesta que busca brindar herramientas y conocimientos fundamentales para quienes trabajan o desean incorporarse a actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos.

La capacitación fue posible gracias al trabajo conjunto entre el municipio de Rivadavia, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Familia, articulando esfuerzos para acercar propuestas de formación a distintos sectores del departamento.

Desarrollo de la propuesta en Rivadavia Durante el curso, los participantes incorporaron conocimientos relacionados con las buenas prácticas de manipulación, higiene, conservación y prevención de riesgos, aspectos esenciales para garantizar alimentos seguros y de calidad.

Desde el municipio se destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas que permiten acercar la capacitación a los barrios, fortalecer los conocimientos de la comunidad y generar nuevas herramientas para el desarrollo laboral y productivo.