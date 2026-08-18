Becas Progresar de ANSES, nueva convocatoria: requisitos, montos y quiénes pueden inscribirse

Miles de estudiantes de todo el país ya pueden inscribirse en la segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar , el programa impulsado por la Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano, que busca acompañar la continuidad de los estudios con una ayuda económica mensual.

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Desde este 18 de agosto quedó habilitada la inscripción para las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería , mientras que las demás modalidades mantienen sus propios cronogramas. Los interesados deberán completar el trámite de manera online a través de la plataforma Mi Argentina .

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El beneficio continúa con un monto de $35.000 mensuales y está dirigido a estudiantes que cursen carreras universitarias, terciarias o de enfermería en instituciones públicas y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

La segunda convocatoria del año contempla diferentes períodos de inscripción según la línea elegida.

Para Progresar Superior y Progresar Enfermería, el plazo permanecerá abierto desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.

En tanto, la línea Progresar Obligatorio, destinada a quienes buscan finalizar la educación secundaria, recibe solicitudes hasta el 4 de septiembre.

Por su parte, Progresar Formación Profesional mantiene abierta su convocatoria desde abril y continuará aceptando inscripciones hasta el 27 de noviembre.

Las solicitudes deben realizarse exclusivamente mediante la plataforma Mi Argentina, ingresando con usuario y contraseña para completar el formulario correspondiente.

Requisitos para acceder a Progresar Superior y Enfermería

Quienes quieran postularse a Progresar Superior o Progresar Enfermería deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con cinco años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Tener entre 17 y 25 años al cierre de la convocatoria.

Los estudiantes avanzados pueden inscribirse hasta los 30 años.

Para Enfermería y los grupos prioritarios no existe límite de edad.

Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalente actualmente a $1.129.800.

No adeudar materias del nivel secundario.

Estudiar en una institución pública.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026

El monto vigente de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000 por mes, sin modificaciones respecto de las convocatorias anteriores.

Ya está abierta la inscripción a la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026.

Sin embargo, el pago no se acredita en su totalidad todos los meses. Los beneficiarios reciben el 80% del importe, es decir $28.000, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

Para percibir la beca es obligatorio contar con un CBU bancario o un CVU de una billetera virtual a nombre del beneficiario, ya que allí se depositarán los pagos mensuales.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno busca ampliar el acceso a la educación superior y favorecer la permanencia de miles de estudiantes en universidades, institutos terciarios y carreras de enfermería en todo el país.