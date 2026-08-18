Ayuda económica de ANSES: cómo realizar el trámite, paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la Prestación por Desempleo, una asistencia económica clave para los trabajadores en relación de dependencia que sufren el despido sin justa causa o el fin de su contrato laboral. Este respaldo financiero no solo brinda una transferencia mensual de dinero, sino que además mantiene la cobertura médica de la obra social y computa el período cobrado a fines previsionales para la jubilación.

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El trámite requiere prestar especial atención a los requisitos legales y, sobre todo, al plazo límite exigido por la normativa para evitar descuentos en los montos a recibir.

El beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Según el tipo de contratación, las exigencias de aportes mínimos varían de la siguiente forma:

Para los trabajadores permanentes, el organismo exige acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido o la finalización del vínculo laboral.

Para los trabajadores eventuales o de temporada, el requisito establece haber prestado servicios durante menos de doce meses en los últimos tres años, junto con un desempeño mínimo de noventa días en el año previo a la finalización del empleo.

Por el contrario, quedan excluidos de esta prestación los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, el personal de casas particulares, los trabajadores autónomos y monotributistas, los docentes de establecimientos privados o universitarios, y quienes perciban prestaciones previsionales o no contributivas.

Documentación obligatoria para presentar

Al momento de iniciar la solicitud, el beneficiario debe contar con la documentación original y copia que certifique el cese de la relación de trabajo.

Si el motivo del cese fue un despido sin justa causa, se requiere el telegrama de despido, la carta documento o el acta de conciliación obligatoria.

Si la causa fue la finalización del contrato, se debe presentar una copia del contrato de trabajo vencido junto con la certificación del empleador.

En caso de quiebra o concurso preventivo del empleador, es necesario adjuntar la nota de la sindicatura que certifique la cesación del débito laboral o la sentencia judicial firme.

Para todos los casos, el solicitante debe presentar su Documento Nacional de Identidad vigente en original y fotocopia.

Plazos clave y monto a percibir

El aspecto más crítico de la gestión es el tiempo. El trabajador dispone de 90 días hábiles posteriores a la fecha del despido para tramitar la prestación. Si la presentación se efectúa después de ese plazo, por cada día hábil de demora se descuenta un día de cobro de la prestación total.

El monto mensual y la cantidad de cuotas a percibir varían en función de la antigüedad registrada y de los ingresos devengados durante los últimos seis meses trabajados. Las cuotas oscilan entre 2 y 12 meses. Sin embargo, para aquellos trabajadores que tengan 45 años o más, el beneficio se extiende automáticamente por seis meses adicionales.

Durante todo el período de cobro del seguro, la persona conserva la asignación familiar correspondiente y la cobertura de su obra social, garantizando la continuidad de la atención médica para el titular y su grupo familiar.

Cómo realizar el trámite paso a paso