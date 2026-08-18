Fueron a reclamar que dejaran de vender droga y los atacaron a tiros: un joven murió en Lanús

Un joven de 25 años murió tras ser atacado a tiros en Lanús y otro muchacho, de 21, resultó herido, luego de que ambos se presentaran en una vivienda para reclamar que dejaran de vender droga en el barrio. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 12 de agosto y los sospechosos continúan prófugos.

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El hecho ocurrió en Pasaje Pilar, entre José León Suárez y Hornos , y salió a la luz a partir de un llamado al 911 que alertó sobre varias detonaciones. Cuando los policías llegaron al lugar encontraron un grupo de personas y a un joven sin vida en el umbral de una vivienda. La víctima fue identificada posteriormente por su madre.

Casi al mismo tiempo, otro joven de 21 años ingresó al Hospital Evita de Lanús con dos heridas de arma de fuego: una en el muslo y otra en la pierna derecha, a la altura de la cadera. Debido a la gravedad de las lesiones debió ser intervenido quirúrgicamente.

LLEGARON EN MOTO, ENTRARON A LA CASA Y LO EJECUTARON DE 4 TIROS - Fue en Villa Diamante, Lanús. - Investigan una venganza narco. pic.twitter.com/xlSCFv3JSA

Los investigadores analizaron las imágenes de distintas cámaras de seguridad de la zona y lograron reconstruir parte de la secuencia.

En las filmaciones se observa al joven de 21 años llegar en una moto junto a otros dos hombres. Dos de ellos descendieron e ingresaron a la vivienda, mientras el tercero permaneció sobre el vehículo. Poco después comenzaron las detonaciones y el hombre que esperaba en la moto se retiró del lugar.

Tras los disparos, cuatro hombres salieron de la vivienda, entre ellos el joven que había sido baleado.

De acuerdo con la ampliación del parte policial, el enfrentamiento se habría originado porque los jóvenes habían ido hasta la propiedad “a decirles que dejaran de vender droga en el barrio”.

Además, vecinos señalaron ante los investigadores que la vivienda era utilizada presuntamente como un punto de venta de estupefacientes.

Encontraron paco, armas y municiones

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .22 y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

También encontraron siete envoltorios con paco, una libreta con anotaciones, $7.000 en efectivo, 15 cartuchos de escopeta y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros.

En un primer momento, el joven de 21 años que había sobrevivido al ataque quedó aprehendido e imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, después de analizar las cámaras de seguridad, el fiscal modificó su situación y pasó a considerarlo víctima y no acusado.

Cuatro disparos contra la víctima

La inspección inicial del cuerpo del joven de 25 años determinó que había recibido tres disparos por la espalda, con orificios de entrada y salida, y un cuarto impacto en la cabeza.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se realizó la autopsia.

La investigación quedó en manos de la UFI N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús. Por el momento, los responsables del ataque permanecen prófugos y los investigadores trabajan para identificarlos y determinar cómo ocurrió exactamente el homicidio.