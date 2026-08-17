Reabre el Paso Cristo Redentor tras 34 días: habrá un operativo especial para liberar más de 3.000 camiones

Después de 34 días consecutivos de cierre , el Sistema Integrado Cristo Redentor comenzará a recuperar su actividad este martes 18 de agosto. La reapertura será gradual y, durante los primeros días, estará destinada exclusivamente a los camiones que permanecen acumulados a ambos lados de la cordillera.

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El corredor había quedado cerrado preventivamente el 14 de julio , en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectaron la alta montaña mendocina. Desde entonces, las nevadas, la presencia de hielo, el riesgo de desprendimientos y las condiciones de seguridad sobre la Ruta Nacional 7 impidieron normalizar el tránsito internacional.

La mejora del tiempo y los trabajos de despeje permitieron ahora avanzar con un esquema especial. Las estimaciones difundidas ubican en más de 3.000 los camiones que esperan poder cruzar , con algunos relevamientos que elevan la cifra hasta aproximadamente 3.400 unidades.

Para evitar una concentración simultánea de vehículos pesados, Argentina y Chile acordaron dividir la circulación según el sentido del tránsito.

Durante el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto , el paso quedará habilitado para los camiones que circulen desde Argentina hacia Chile , en horario de 9 a 21, hora argentina . Tendrán prioridad aquellos vehículos que ya se encuentran documentados en la playa de estacionamiento del Área de Control Integrado de Uspallata.

Luego, el viernes 21 y sábado 22, la circulación se invertirá: podrán avanzar los transportes de carga que esperan del lado chileno para ingresar a la Argentina, con funcionamiento entre las 8 y las 20, hora de Chile.

Además, las autoridades establecieron como obligatorio el uso de cadenas para los camiones que participen del operativo.

Ya durante este lunes comenzó el movimiento previo en Uspallata. Desde las 13 se habilitó el ingreso de transportistas que estaban estacionados en sectores próximos a la estación de servicio YPF, en un procedimiento coordinado con Gendarmería Nacional y personal del Área de Control Integrado.

Los autos particulares todavía no podrán cruzar a Chile

La reapertura no implica por ahora la normalización completa del corredor. Los vehículos particulares y los ómnibus no estarán habilitados para cruzar hacia Chile durante esta primera etapa, ya que la prioridad será descomprimir la acumulación del transporte internacional de cargas.

Los turistas podrán circular por la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata, aunque las autoridades recomendaron extremar la precaución debido al intenso movimiento de camiones y las posibles demoras. El tránsito turístico hacia sectores superiores de la alta montaña tendrá restricciones mientras avance el operativo.

La reapertura es especialmente relevante para el transporte internacional. El prolongado bloqueo dejó cargas procedentes no sólo de Argentina, sino también de Brasil, Uruguay y Paraguay, a la espera de continuar viaje hacia Chile. Desde el sector transportista habían advertido además sobre mercadería perecedera y productos destinados a la actividad industrial chilena afectados por las demoras.

Camiones acumulados por el cierre del paso a Chile. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Un cierre más largo que el de 2023

Los 34 días sin circulación superaron ampliamente uno de los antecedentes recientes más importantes. En 2023, el Cristo Redentor permaneció cerrado durante 26 días consecutivos entre agosto y septiembre debido a fuertes temporales de nieve.

Sin embargo, la cantidad de nieve registrada este invierno no constituye un récord histórico. En 2000, por ejemplo, Las Cuevas recibió cerca de tres metros en sólo dos días y acumuló más de seis metros durante toda la temporada.

Por ahora, la reapertura dependerá de que se mantengan las condiciones meteorológicas y de seguridad en la cordillera. El objetivo inmediato será descongestionar el corredor durante cinco jornadas, antes de avanzar hacia una eventual normalización para el resto de los vehículos.