    • 17 de agosto de 2026 - 09:18

    Un feroz incendio en una central eléctrica en La Plata ocasionó un masivo apagón

    El siniestro se registró a las 3 de la madrugada sobre la calle 9, entre 527 y 528. En el lugar trabajaban al menos cuatro dotaciones de bomberos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un incendio en una central eléctrica de Tolosa provocó un gran apagón en La Plata y miles de vecinos de la zona se encuentran sin luz, en gran parte de la capital de la provincia de Buenos Aires.

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    Al menos cuatro dotaciones de bomberos que trabajan en el lugar lograron controlar las llamas dentro de la estación y hacen tareas de enfriamiento. El siniestro se inició durante la madrugada, cerca de las 02.50, en calle 9 entre 527 y 528.

    Como consecuencia del incidente se encuentra afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

    Cómo comenzó el incendio

    La central eléctrica de Edelap se prendió fuego, en principio, a partir de la falla en un transformador, que produjo un masivo apagón, en principio por sobrecalentamiento en la estación eléctrica, que derivó en la caída de dos columnas de transformadores.

    Entre las zonas afectadas por el masivo apagón estuvo el tramo de los últimos kilómetros de la autopista Buenos Aires - La Plata, que durante la noche quedó completamente a oscuras por la interrupción del servicio eléctrico.

    Desde Edelap habían anunciado, previo al masivo corte de luz, obras programadas de 09.00 a 15.30 en la zona de 8 a 11 y de 50 a 53, La Plata, con trabajas que podrían “implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras”, que serían “reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, a la espera del restablecimiento del servicio eléctrico en la capital bonaerense y alrededores.

    Luego del siniestro, la empresa informó que se encuentra trabajando en la reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud. Asimismo, desplegó un plan de reposición paulatina para el resto de los usuarios afectados, que incluye un amplio operativo de personal técnico y grupos electrógenos.

    Colapsó una pared lindera de siete metros

    El feroz incendio en la central hizo colapsar una medianera de siete metros que separa una casa de la estación, y los bomberos tuvieron que usar agua de una piscina de la propiedad después de quedarse sin agua, luego de haber usado todo el suministro que tenían disponible, contó un vecino, en declaraciones a Arriba Argentinos, por eltrece.

    Un vecino explicó que lo llamaron para auxiliar a su cuñado, que vive al lado de la central que se prendió fuego, y que por problemas de salud tiene problemas de movilidad, no puede trasladarse solo. El hombre dijo que al llegar el lugar vio “una gran cantidad de bomberos y lenguas de fuego”, y que los bomberos llegaron a usar agua de la pileta de la propiedad después de quedarse sin agua.

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