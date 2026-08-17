Argentina quedó entre los 15 peores países para comprar una vivienda, según un ranking mundial

Tener la casa propia sigue siendo uno de los grandes objetivos de muchas familias argentinas, pero los números muestran que alcanzarlo se volvió cada vez más difícil. Un ranking internacional elaborado con datos de ONU-Hábitat ubicó a Argentina en el puesto 169 entre 181 países al medir qué tan accesible resulta comprar una vivienda en relación con los ingresos de la población.

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El indicador muestra una diferencia importante entre el precio de las propiedades y lo que gana un hogar promedio. En Argentina, una familia necesitaría destinar el equivalente a 22,7 años de ingresos completos para poder comprar una vivienda.

Para dimensionarlo de manera sencilla, eso implicaría utilizar absolutamente todo lo ganado durante casi 23 años , sin gastar en alimentos, servicios, transporte ni ningún otro concepto, únicamente para reunir el equivalente al valor promedio de una propiedad.

El dato coloca al país entre los quince mercados donde resulta más difícil acceder a una vivienda . Además, prácticamente duplica el promedio mundial, que se ubica en 11,2 años de ingresos .

El indicador utilizado para elaborar la clasificación relaciona el precio de una vivienda con los ingresos de los hogares . Para calcularlo, se toma el valor promedio de una propiedad y se lo compara con el ingreso anual promedio de una familia.

El resultado permite estimar cuántos años de ingresos serían necesarios para pagar una vivienda si todo el dinero ganado se destinara exclusivamente a ese objetivo. Cuanto menor es la cantidad de años, más accesible resulta el mercado inmobiliario para la población.

Argentina también queda rezagada frente a sus vecinos

La comparación con Sudamérica muestra que la situación argentina es especialmente desfavorable. Brasil registra una relación de 18,3 años; Perú, 19; Venezuela, 18,9; Colombia, 17,5; y Chile, 15,6.

Más abajo aparecen Uruguay, con 13,7 años; Ecuador, con 11,1; y Bolivia, con 10,5. Es decir, todos esos países presentan una relación entre ingresos y precio de las propiedades más favorable que Argentina.

El relevamiento también deja diferencias importantes a nivel mundial. Siria aparece como el mercado menos accesible, con una relación de 86,7 años de ingresos, seguido por Sri Lanka, con 40,8, y China, con 34,6.

En el extremo opuesto se encuentran Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde la relación es de apenas tres años de ingresos, mientras que Estados Unidos se ubica en 4,5.

El ranking vuelve así a poner números a una dificultad conocida por muchas familias: el valor de las viviendas se encuentra muy por encima de la capacidad de compra de buena parte de los hogares argentinos. Y aunque ahorrar, construir o recurrir a un crédito siguen siendo caminos posibles, la comparación internacional muestra la magnitud del esfuerzo necesario para alcanzar el techo propio en el país.