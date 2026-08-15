Inflación en América Latina: Argentina y Venezuela lideran el ranking regional

Mientras la mayoría de los países de América Latina lograron estabilizar sus índices inflacionarios en rangos de un dígito anual o con leves variaciones mensuales controladas por la política monetaria de sus respectivos bancos centrales, el extremo opuesto sigue dominado por las situaciones críticas de Argentina y Venezuela.
Ambos países presentan desafíos estructurales complejos, caracterizados por una alta volatilidad cambiaria, emisión monetaria histórica y la persistencia de expectativas inflacionarias elevadas que impactan de manera directa en el poder adquisitivo de los hogares.
En Venezuela, la inflación alcanzó el 19,9% durante el séptimo mes del año, mientras que en la Argentina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó un alza de 2,1%.
En el caso de Brasil, tuvo una variación mensual del 0,07%, cifra similar a la de Uruguay, mientras que en Chile subió 0,1%.
Perú registró una inflación mensual del 0,29% en julio; Colombia, por su parte, tuvo una variación mensual del 0,17%, mientras que Ecuador aún no presenta el dato correspondiente a julio.
Cómo impacta el costo de vida en los bolsillos
El liderazgo en este ranking regional conlleva consecuencias directas para los consumidores:
Pérdida de poder adquisitivo: Los salarios sufren constantes ajustes frente a una canasta básica que encarece mes a mes.
Dificultad en la planificación económica: Tanto para los ciudadanos como para las pequeñas y medianas empresas, proyectar inversiones o gastos a mediano plazo se vuelve un desafío constante.
Brecha con el resto de la región: Países vecinos muestran índices anuales sensiblemente inferiores, lo que vuelve a poner bajo la lupa la efectividad de los planes de estabilización aplicados localmente.