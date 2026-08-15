    • 15 de agosto de 2026 - 16:50

    Inflación en América Latina: Argentina y Venezuela lideran el ranking regional

    Un nuevo informe sobre la economía regional ubica a la Argentina y a Venezuela en los primeros puestos del ranking de inflación en América Latina.

    inflacion_11zon
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras la mayoría de los países de América Latina lograron estabilizar sus índices inflacionarios en rangos de un dígito anual o con leves variaciones mensuales controladas por la política monetaria de sus respectivos bancos centrales, el extremo opuesto sigue dominado por las situaciones críticas de Argentina y Venezuela.

    Leé además

    El Riesgo país en 472 puntos tras conocerse la inflación de julio

    El riesgo país volvió a superar los 470 puntos y acumula ocho subas consecutivas
    La inflación de julio sufrió un leve repunte.

    La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 33,8% en los últimos doce meses

    Ambos países presentan desafíos estructurales complejos, caracterizados por una alta volatilidad cambiaria, emisión monetaria histórica y la persistencia de expectativas inflacionarias elevadas que impactan de manera directa en el poder adquisitivo de los hogares.

    En Venezuela, la inflación alcanzó el 19,9% durante el séptimo mes del año, mientras que en la Argentina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó un alza de 2,1%.

    En el caso de Brasil, tuvo una variación mensual del 0,07%, cifra similar a la de Uruguay, mientras que en Chile subió 0,1%.

    Perú registró una inflación mensual del 0,29% en julio; Colombia, por su parte, tuvo una variación mensual del 0,17%, mientras que Ecuador aún no presenta el dato correspondiente a julio.

    Cómo impacta el costo de vida en los bolsillos

    El liderazgo en este ranking regional conlleva consecuencias directas para los consumidores:

    Pérdida de poder adquisitivo: Los salarios sufren constantes ajustes frente a una canasta básica que encarece mes a mes.

    Dificultad en la planificación económica: Tanto para los ciudadanos como para las pequeñas y medianas empresas, proyectar inversiones o gastos a mediano plazo se vuelve un desafío constante.

    Brecha con el resto de la región: Países vecinos muestran índices anuales sensiblemente inferiores, lo que vuelve a poner bajo la lupa la efectividad de los planes de estabilización aplicados localmente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Inflación en Argentina.

    Indec da a conocer el dato de inflación de julio: qué espera el Gobierno y qué adelantan las consultoras

    El mercado espera que la inflación de julio se mantenga alrededor del 2%.

    Consultoras anticipan que la inflación de julio volvería a mostrar una leve aceleración

    CABA marcó 2,9% en julio y superó ampliamente lo esperado por el mercado

    La inflación de CABA saltó al 2,9% en julio y encendió una alerta antes del dato nacional

    Para los analistas consultados por el BCRA, la inflación será de 1,8% en agosto. 

    Las consultoras proyectaron una inflación de 1,8% para agosto y un dólar a $1.652 para fin de año