    • 17 de agosto de 2026 - 19:30

    Quiénes pueden pedir la ayuda económica de Anses para personas sin trabajo y cómo se hace el trámite

    El beneficio se dirige a empleados bajo relación de dependencia que quedaron desempleados y cumplen con los requisitos mínimos fijados por la entidad previsional.

    El programa busca brindar respaldo económico a quienes atraviesan una situación de desocupación.

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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda asistencia a empleados en relación de dependencia que perdieron su trabajo sin causa justificada. Este beneficio se extiende a quienes fueron desvinculados por finalización de contrato o por causas ajenas, siempre y cuando la situación esté contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo.

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    La Prestación por Desempleo que otorga Anses tiene como objetivo ofrecer apoyo económico a quienes se encuentran desempleados mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral, ayudando a aliviar la reducción de ingresos provocada por la pérdida de empleo.

    Quiénes pueden pedir la prestación por desempleo

    Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir determinados requisitos. Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años previos al despido o a la finalización del contrato.

    En el caso de empleados eventuales o de temporada, se requiere haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días en el último año anterior a la desvinculación.

    El monto a cobrar y la cantidad de cuotas, que puede variar entre 2 y 12, dependen tanto del salario recibido como de los meses aportados en los 3 años anteriores a la solicitud. Para quienes superan los 45 años, el plazo de cobro se prolonga por 6 meses adicionales.

    Además, Anses gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en un banco, a nombre del beneficiario, para que pueda recibir allí la prestación. El dinero se puede retirar en la sucursal designada, donde se entrega una tarjeta de débito que habilita el uso de cajeros automáticos, una vez formalizada la gestión.

    Si la persona ya percibe algún otro beneficio de Anses mediante una cuenta bancaria, esa misma cuenta se utilizará para la prestación por desempleo. Quienes posean una cuenta personal pueden solicitar al banco que la adapte como Cuenta de la Seguridad Social.

    El beneficiario puede percibir, de manera simultánea, otras asignaciones familiares, como la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones por nacimiento o adopción, ayuda escolar anual y asignación por matrimonio.

    Cómo se hace el trámite

    El trámite funciona como una herramienta de respaldo financiero para quienes hayan perdido su empleo en relación de dependencia, siempre que cumplan los requisitos legales vigentes.

    • Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
    • Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
    • Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
    • No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.
    • Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.
    • En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

    Para iniciar el trámite, se debe presentar el DNI (original y copia) y la constancia de desempleo (original y copia), cuya modalidad varía según el caso.

    La gestión puede realizarse desde el sitio web de Anses, ingresando a “Atención Virtual” con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que puede generarse en el momento si no se dispone de ella. También existe la opción de realizar el trámite de forma presencial en una oficina del organismo previsional, solicitando un turno previamente.

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