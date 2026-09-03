Buscan a un joven de 21 años que desapareció en La Plata y una nueva pista apunta a Córdoba

La búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de 21 años que desapareció el lunes en La Plata, sumó en las últimas horas una nueva pista que podría llevar a los investigadores hasta Córdoba. La familia recibió una imagen de un joven tomada por una cámara de seguridad y aseguró reconocerlo como su hijo, aunque ahora resta confirmar oficialmente su identidad.

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Mariano estudia tercer año de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El lunes se retiró antes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo luego de contarle a un compañero que no se sentía bien anímicamente. Desde ese momento, su familia no volvió a tener contacto directo con él.

Según reconstruyeron sus familiares, el joven tomó el colectivo 275 hacia Punta Lara y alrededor de las 14.35 emprendió el regreso hacia la estación de La Plata. Posteriormente, compañeros indicaron que habría viajado hacia la Ciudad de Buenos Aires y que fue visto en la estación Constitución. Ese fue, hasta ahora, uno de los últimos movimientos que pudieron reconstruir.

Sin embargo, este jueves apareció una información que modificó el rumbo de la búsqueda. La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata le envió al padre de Mariano una fotografía tomada el martes en Córdoba para que intentara determinar si la persona registrada era su hijo.

El CV que Mariano Martínez entregó al local de sushi en el barrio Cofico, Córdoba.

El padre afirmó ante los medios que reconoció a Mariano en la imagen. Según contó además un tío del joven, la fotografía habría sido tomada por una cámara de seguridad de un comercio al que el joven habría concurrido para imprimir un currículum. En la imagen, además, llevaría una vestimenta diferente a la que tenía al momento de desaparecer.

Habría entregado un currículum en Córdoba

La pista surgió también a partir del testimonio de una mujer que trabaja en una librería de Córdoba. La empleada aseguró haber visto a Mariano en el local, donde habría acudido para sacar copias de su currículum.

De acuerdo con el relato aportado por la familia, después se habría dirigido a un comercio ubicado a unas dos cuadras, donde entregó el CV en busca de trabajo. La persona que brindó el testimonio sostuvo que estaba segura de que se trataba del joven buscado.

Un detalle que llamó especialmente la atención de sus familiares es que el currículum contenía un número telefónico que ya había sido dado de baja. Para su padre, esto resulta extraño porque impediría que cualquier posible empleador pudiera comunicarse con Mariano.

La familia continúa desesperada

Mientras los investigadores intentan determinar si efectivamente Mariano estuvo en Córdoba, sus padres mantienen el pedido para que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con las autoridades.

El joven había enviado el lunes un mensaje a su hermano menor en el que le indicó la contraseña de su computadora "por cualquier cosa". Para su familia, ese mensaje resulta llamativo y forma parte de los elementos que intentan comprender para reconstruir qué ocurrió antes de su desaparición.

Mariano había sido visto por última vez después de abandonar la facultad. Su teléfono permaneció encendido durante parte de la búsqueda, aunque la familia no logró comunicarse con él. Ahora, la posible aparición de una imagen en Córdoba abre una nueva esperanza para encontrarlo.