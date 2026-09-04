    • 4 de septiembre de 2026 - 17:36

    Dos dogos atacaron a una nena y la dejaron grave

    Dos dogos atacaron a una nena de dos años en Córdoba, provocándole lesiones graves en el abdomen y un paro cardíaco que requirió reanimación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos perros de raza dogo atacaron a una nena de dos años en Córdoba. El hecho ocurrió este viernes al mediodía.

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    Los animales mordieron a la niña en la zona del abdomen y le provocaron múltiples heridas. Según confirmaron los profesionales, la niña sufrió un paro cardíaco durante el trayecto al centro de salud.

    "Pudimos reanimarla por suerte", indicó el médico Pablo Beltramo en declaraciones a El Doce.

    Las autoridades sanitarias coordinaron la derivación al Hospital de Niños para avanzar con un tratamiento de mayor complejidad.

    Un ataque más

    El caso ocurre mientras se desarrolla el juicio contra el dueño de los dogos que causaron la muerte de Trinidad en barrio Estación Flores en 2023. Además, en mayo de este año, un perro mató a una niña de cuatro años en la localidad de Cosquín.

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